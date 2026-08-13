“زين” تواصل دعم شغف الشباب الكويتي بالبادل في ماربيا

وليد الخشتي ومحمد النصار يُكرّمان الفائزين بالبطولة

واصلت زين الكويت حضورها في الفعاليات الرياضية التي تجمع الشباب الكويتي في الخارج، برعايتها للنسخة الخامسة من بطولة BPC TOUR السنوية للبادل، التي أُقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية وسط مشاركة قوية ومميزة من عُشّاق وهواة البادل من الكويت.

وشهدت النسخة الخامسة من البطولة أجواءً تنافسية مميزة عكست الشعبية المتنامية التي تحظى بها رياضة البادل بين الشباب في الكويت والمنطقة، واختُتمت بتتويج خليفة الخليفة وفهد الحسيان بلقب البطولة، حيث قام الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي بتكريم البطلين وتسليمهما اللقب، بحضور رئيس المكتب القنصلي في مدينة ملقا محمد أحمد النصار.

وتأتي هذه الرعاية من زين للعام الرابع على التوالي امتداداً لالتزامها بدعم المبادرات الرياضية التي تجمع الشباب وتفتح أمامهم مساحات للتنافس والتواصل في أجواء إيجابية، خصوصاً مع النمو الكبير الذي تشهده رياضة البادل خلال السنوات الأخيرة وتحولها إلى واحدة من أكثر الرياضات حضوراً بين الشباب في الكويت ودول الخليج.

صورة جماعية مع المشاركين النهائيين

وترى زين في الرياضة منصّة تتجاوز حدود المنافسة، لما لها من دور في تعزيز التقارب والتواصل بين المجتمعات، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتنافس الإيجابي والانتماء المجتمعي، وهو ما تجسده بطولة BPC TOUR من خلال جمعها سنوياً لمحبي رياضة البادل الكويتيين في مدينة ماربيا.

كما تعكس هذه الخطوة حرص زين على دعم حضور الشباب الكويتي في الفعاليات الرياضية خارج المنطقة، والمساهمة في إثراء التجارب التي تجمعهم وتقرّب بينهم، بما يعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء الوطن في أجواء رياضية مميزة.

وتفخر زين بشراكتها المستمرة مع BPC TOUR للعام الرابع على التوالي، مؤكدة استمرارها في دعم الفعاليات والمبادرات التي تمنح الشباب تجارب إيجابية وملهمة، وتسهم في نشر ثقافة النشاط والحياة الصحية، وتعزز حضور الرياضة كوسيلة فعّالة للتواصل والتقارب بين الشباب.