الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا إلى رطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة على فترات متفرقة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق على المناطق المكشوفة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون شديد الحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.