وزارة التربية: افتتاح وتسمية 5 مدارس جديدة في المطلاع وغرب عبدالله المبارك

وزارة التربية

أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد قرارا بشأن افتتاح وتسمية خمس مدارس جديدة في مدينتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك بينها ثلاث مدارس حملت أسماء مستلهمة من مفردات التراث الكويتي الأصيل إلى جانب مدرستين مخصصتين للطلبة الموهوبين.

وقالت (التربية) في بيان اليوم الخميس إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وفي إطار الحرص على التوسع في المؤسسات التعليمية حيث شمل القرار افتتاح وتسمية روضة الليوان وروضة السنبوك في مدينة المطلاع وثانوية البسايل للبنات في منطقة غرب عبدالله المبارك إضافة إلى مدرستين للموهوبين (بنين – بنات) في منطقة غرب عبدالله المبارك.

وأضافت أن ذلك من شأنه دعم التوسع في توفير البيئة التعليمية المناسبة لمختلف احتياجات المتعلمين بالتوازي مع تعزيز حضور الهوية والثقافة الوطنية في المؤسسات التعليمية.

وذكرت أن اختيار أسماء الليوان والسنبوك والبسايل يأتي في إطار توجه الوزارة إلى إبراز مفردات أصيلة من الذاكرة الكويتية والمحافظة على حضورها في البيئة المدرسية لما تحمله من دلالات مرتبطة بتاريخ المجتمع الكويتي وبيئته العمرانية والبحرية والاجتماعية بما يضفي على أسماء المؤسسات التعليمية بعدا ثقافيا وتربويا يرسخ الاعتزاز بالموروث الوطني.

وبينت أن افتتاح المدارس الخمس الجديدة وتسميتها يأتيان ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التعليمية والتوسع في توفير الخدمات والمدارس المتخصصة وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والمحافظة على مفردات التراث الكويتي بما يسهم في تحقيق التكامل بين تطوير منظومة التعليم وصون الذاكرة الثقافية والوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.