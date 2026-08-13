وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: الانتهاء من تكويت الوظائف في الوزارة آخر العام الحالي

وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي أنه سيتم الانتهاء من تكويت الوظائف في الوزارة آخر العام الحالي بهدف تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتمكين الكوادر الكويتية ليتولوا النهوض بهذا المرفق المهم مستقبلا.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم تكويت كل الإدارات التعليمية بما يشمل قطاعات الدراسات الإسلامية والتوجيه الفني مشددا على مواصلة العمل لاستكمال عملية التكويت في بقية قطاعات الوزارة وإداراتها وفق الخطوات المقررة لذلك.

وأشار إلى أن العمل على تكويت الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين في الوزارة يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي مختلف المهام الوظيفية.