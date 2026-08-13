الجامعة العربية: فلسطين تنضم للدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاستنساخ البشري

انضمام دولة فلسطين الى "الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الخميس انضمام دولة فلسطين الى (الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري) ليرتفع عدد الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى خمس دول.

وذكرت الجامعة في بيان ان مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك أودع وثيقة التصديق الفلسطينية على الاتفاقية لدى الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور المشرف على قطاع الشؤون القانونية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت.

وأضاف البيان ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتهدف الاتفاقية التي وافق عليها وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتونس في عام 2019 إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري إلى جانب مكافحة الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

وبحسب البيان بلغ عدد الدول العربية الموقعة على الاتفاقية 15 دولة وهي الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والاردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وفلسطين وليبيا وموريتانيا واليمن فيما صدقت عليها حتى الآن خمس دول هي الأردن والسعودية والعراق وفلسطين وقطر.