الصحة العالمية تأمل كبح تفشي إيبولا بالكونغو الديموقراطية خلال ثلاثة أشهر

صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنها تأمل في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ثلاثة أشهر، محذّرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت.

وبحسب المنظمة، ينتشر الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري المضطرب في شمال شرق البلاد بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة.

وقال عبد الرحمن محمود، رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه إذا نُفذت جميع جوانب الاستجابة “في الوقت نفسه في مناطق الانتقال الخمس، فإننا نتوقع تحولا في مسار الوباء خلال ثلاثة أشهر”.

وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء التفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية في 15 أيار/مايو عن تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد يومين حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهي ثاني أعلى مستوى إنذار لديها.

ومنذ ذلك الحين، انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد، حيث تعرقل أعمال العنف وضعف حضور الدولة وهشاشة البنى التحتية الصحية جهود الاستجابة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن تحسين تتبع المخالطين يمثل “التحدي التشغيلي الأول”، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع نسبة متابعة المخالطين إلى 95 في المئة، مقارنة بنحو 80 في المئة حاليا.

وأضاف “نعمل أيضا على زيادة القدرة الاستيعابية للعلاج إلى ثلاثة أضعاف، بهدف توفير ثلاثة آلاف سرير خلال 12 أسبوعا”.

وينتقل فيروس إيبولا عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية، وقد أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.