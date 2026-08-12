سابقة وطنية في منظومة الاعتماد الأكاديمي… الجهاز الوطني يمنح كلية سعد العبد الله الموافقة على طلب الأهلية للاعتماد المؤسسي 

الجهاز الوطني يمنح كلية سعد العبد الله الموافقة على طلب الأهلية للاعتماد المؤسسي

أعلن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم الاثنين منح أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية الموافقة على طلب الأهلية للاعتماد المؤسسي وذلك بعد استيفائها كافة المعايير والمتطلبات الأولية المعتمدة وفق معايير ضمان الجودة المعتمدة لدى الجهاز

وأوضح مدير عام (الجهاز) الدكتور جاسم العلي أن اجتياز هذه المرحلة يمثل خطوة نوعية مهمة تعكس جاهزية الأكاديمية للانتقال إلى المرحلة التالية ضمن عملية الاعتماد المؤسسي والمتمثلة في إعداد تقرير التقييم الذاتي تمهيدا لاستكمال بقية متطلبات المسار وفق الأطر والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

وأشار إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتعزيز أطر التعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي بما يحقق التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء دعمًا لمسارات التطوير المستدام وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء برأس المال البشري وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035

وأكد على أن الاعتماد المؤسسي يمثل مسارا تطويريا مستداما يعزز ثقافة الالتزام بالمعايير مثمنا تعاون قيادة وفريق الأكاديمية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في استكمال متطلبات المراحل اللاحقة