النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع مدير المخابرات الأردني تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف التقى باللواء حسني والوفد المرافق له في قصر بيان اليوم الأربعاء حيث جرى بحث سبل تطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويرتقي بكفاءة العمل الأمني في البلدين الشقيقين.