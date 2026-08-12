"الوطني" يضم "بست اليوسفي" إلى برنامج مكافآته

أعلن بنك الكويت الوطني انضمام شركة «بست اليوسفي»، المتخصصة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، كشريك جديد ضمن برنامج الولاء «مكافآت الوطني»، وذلك في إطار سعي البنك المستمر لإثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت المتميزة.

وبموجب هذه الشراكة، يتيح «الوطني» لعملائه فرصة حصرية للحصول على 1% من نقاط «مكافآت الوطني» عند التسوق من «بست اليوسفي»، وإنفاق ما قيمته 100 دينار أو أكثر باستخدام أي من بطاقات «الوطني» الائتمانية أو مسبقة الدفع.

وبإمكان عملاء «الوطني» الآن الاستمتاع بمميزات عدة عند التسوق من «بست اليوسفي»، حيث يمكنهم استخدام نقاط مكافآت الوطني المكتسبة لدفع قيمة مشترياتهم بالكامل أو جزء منها في جميع المحلات المشاركة بالبرنامج، وبشكل فوري من خلال أجهزة نقاط البيع.

وتعزز هذه الخطوة من القيمة المضافة التي يقدمها البنك لعملائه، حيث يمكنهم استبدال نقاط «مكافآت الوطني» بسهولة لدى شبكة واسعة من المتاجر المشاركة ضمن البرنامج.

وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس قسم علاقات التجار شوق العلي: «نحرص في بنك الكويت الوطني على بناء علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات في مختلف القطاعات، والتي نوظفها لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا من خلال تقديم أفضل العروض والمزايا والخصومات التي ترتقي بتجربتهم المصرفية إلى مستويات استثنائية».

“الوطني” يضم “بست اليوسفي” إلى برنامج مكافآته

وأضافت العلي: «نواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا ضمن برنامج «مكافآت الوطني»، بما يلبي تطلعات عملائنا ويواكب احتياجاتهم المتنوعة، ويعزز القيمة والمزايا التي يحصلون عليها عند استخدام بطاقات «الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع للتسوق في متاجرهم المفضلة».

وأكدت العلي على أن التميّز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعدّان جزءاً أصيلا من ثقافة «الوطني»، مشيراً إلى أن البنك، وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبها على مدار عقود طويلة، أصبح قادراً على فهم احتياجات عملائه وتقييم أهدافهم وتجاوز توقعاتهم.

من جهته، أعرب السيد وائل ديب، المدير العام – مجموعة الإلكترونيات في «بست اليوسفي»، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج «مكافآت الوطني»، الذي يعكس التزامنا بتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائنا، حيث تتيح هذه الشراكة لعملائنا تعظيم الاستفادة من كل عملية شراء، كما نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومثمرة مع بنك الكويت الوطني».

ويُعد برنامج «مكافآت الوطني» أكبر برنامج ولاء في الكويت، حيث يضم أكثر من 900 محل تجاري مشارك محلياً، ويتيح البرنامج لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع الحصول على مكافآت مضمونة لدى مجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية المحلية في فئات متنوعة تشمل المطاعم والمقاهي، ومحلات الأزياء ومستحضرات التجميل، والعيادات والنوادي الصحية، وشركات الأثاث ومستلزمات المنازل، ووكلاء السيارات، ومكاتب السفريات والفنادق، ومستلزمات الأطفال والتعليم، والترفيه وغيرها.

ويحرص بنك الكويت الوطني، الذي يعد من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، على تقديم مجموعة متكاملة من البطاقات الائتمانية التي تتميز بتنوع مزاياها لتلائم مختلف احتياجات العملاء، بما في ذلك برامج المكافآت، وخيارات الاسترداد النقدي، والعروض الحصرية محلياً وعالمياً.