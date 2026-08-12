“التربية” تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي مستجدات مشروع المساعدة الفنية لتطوير التعليم

اجتماع وزارة التربية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"

بحثت وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) آخر مستجدات تنفيذ مشروع المساعدة الفنية والاطلاع على ما تم إنجازه ضمن محاوره الرئيسية الهادفة إلى دعم تطوير منظومة التعليم في البلاد.

وذكرت (التربية) في بيان صحفي عقب اجتماعها مع المنظمة أن ممثلي المنظمة استعرضوا أبرز المستجدات المتعلقة بتنفيذ المحاور الثلاثة للمشروع وتتضمن دعم تطوير خطة استراتيجية لتنفيذ المناهج الوطنية في المدارس الحكومية وإجراء دراسة مقارنة لأطر المناهج في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية إلى جانب تصميم وتنفيذ نظام جديد لاختبار رخصة المعلم.

وأشارت إلى أن المجتمعين أكدوا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال المخرجات المتفق عليها ومراجعة المسودات والتقارير الفنية والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في المجالات التعليمية المختلفة بما يدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاتها.

وأفادت بأن الاجتماع تناول كذلك الجداول الزمنية المقترحة لاستكمال الأعمال المتبقية ضمن المشروع بما في ذلك تنفيذ ورش العمل وإعداد التقارير النهائية الخاصة بالمحاور الثلاثة تمهيدا لاستكمال المراحل التنفيذية وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد ومدير عام إدارة المناطق التعليمية محمد الوزان ومدير عام إدارة التواجيه والمناهج والبحوث التربوية محمد العتيبي ومدير إدارة الشؤون التعليمية في منطقة الأحمدي التعليمية بالتكليف أحمد الغريب ومدير إدارة التوجيه الفني للعلوم بالتكليف صباح آل بن علي ومديرة إدارة التوجيه الفني لمادة اللغة الإنجليزية بالتكليف أمل الجيماز والموجه الفني الأول لمادة اللغة الإنجليزية عمر الخضري إلى جانب ممثلي مديرية التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماركو كولز وأديلينا بوبيليتي.