بنك الخليج يستعرض مزايا حساب red وبطاقة red plus مسبقة الدفع

الملتقى الإرشادي للطلبة المستجدين بجامعة الكويت

في إطار التزامه بدعم الشباب وتمكينهم مالياً، شارك بنك الخليج في الملتقى الإرشادي للطلبة المستجدين بجامعة الكويت، الذي أقيم في مدينة صباح السالم الجامعية، حيث استعرض أمام الطلبة المستجدين وأولياء الأمور باقة من خدماته المصرفية المخصصة للشباب، إلى جانب تقديم التوعية المالية ضمن دعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية”.

وشهد جناح بنك الخليج إقبالاً واسعاً من زوار المعرض، حيث استعرض فريق المبيعات مزايا حساب redالمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب ومواكبة أسلوب حياتهم، وكذلك بطاقة red plus مسبقة الدفع، التي تمنح حامليها باقة فريدة من المزايا والخصومات والعروض الحصرية.

و يحصل الطلاب الذين يقومون بتحويل مكافآتهم الطلابية وإصدار بطاقة red plus على بطاقة مجانية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى 20,000 نقطة ترحيبية (تعادل 60 ديناراً) ضمن برنامج نقاط الخليج، وهو البرنامج الأكثر مكافأة في الكويت، إلى جانب قسيمة بقيمة 10 دنانير من «ترولي» والعديد من العروض الحصرية الأخرى لدى «أولى» و«ترولي» .

أما العملاء الذين يمتلكون حساب red ويصدرون بطاقة red plusمسبقة الدفع، فيحصلون على 5,000 نقطة ترحيبية، وخصماً بنسبة 50% على تطبيق «طلبات» كل يوم اثنين، وكذلك خصماً بنسبة 50% على تذكرتين يومياً في دور العرض «فوكس» و«سينسكيب».

الملتقى الإرشادي للطلبة المستجدين بجامعة الكويت

وتستمر الرحلة إلى ما بعد التخرج، إذ يحصل الخريج على 5,000 نقطة هدية فورية عند صرف مكافأة التخرج، إضافة إلى 20,000 نقطة أخرى عند تحويل حساب red إلى حساب راتب مع إصدار بطاقة ائتمانية مجانية.

وحرص فريق بنك الخليج على تعريف الطلبة بأهمية التخطيط المالي السليم، وترشيد الإنفاق، وحماية البيانات المصرفية، والتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وذلك في إطار أهداف حملة “لنكن على دراية” الرامية إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب.

ويركز بنك الخليج على التواجد في مختلف الفعاليات التي تجمعه بالشباب، انطلاقاً من إيمانه بأهمية مواكبة الطلبة في بداية رحلتهم الجامعية، وتزويدهم بالحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب تعزيز وعيهم المالي بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في بناء مستقبلهم.”

وتأتي مشاركة البنك في الملتقى ضمن استراتيجية متكاملة لترسيخ مفهوم الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، إلي جانب تعزيز التواصل مع فئة الشباب، والتعريف بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة التي يقدمها، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب ماليًا، انطلاقًا من شعاره ” معاكم دوم”