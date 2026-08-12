“بوبيان” يكافئ حاملي بطاقات الواحة الائتمانية باسترداد نقدي 30% على مشترياتهم الدولية

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

في إطار حرصه على مكافأة عملائه ومنحهم مزايا استثنائية تعزز قيمة تجربتهم للتسوق الدولي أثناء السفر، أطلق بنك بوبيان حملته الحصرية لحاملي بطاقات الواحة الائتمانية، والتي تتيح استرداداً نقدياً بنسبة 30%، وهي أعلى نسبة استرداد نقدي على المشتريات الدولية، إلى جانب اكتساب أميال نادي الواحة.

وتتيح الحملة لحاملي بطاقتي بوبيان الواحة Visa Infinite وMastercard World الائتمانية الاستفادة من الاسترداد النقدي على المشتريات الدولية المؤهلة داخل المحلات من خلال أجهزة نقاط البيع أثناء السفر، وذلك بعد حجز تذكرة سفر واحدة على الأقل مع الخطوط الجوية الكويتية باستخدام إحدى البطاقتين، خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2026.

وتصل قيمة الاسترداد النقدي لبطاقة الواحة Visa Infinite إلى 500 د.ك، و250 د.ك لبطاقة الواحة Mastercard World.

قيمة أكبر للإنفاق أثناء السفر

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله “نحرص في بوبيان باستمرار على تطوير عروض ومكافآت بطاقاتنا بما يواكب احتياجات عملائنا وأنماط استخدامهم المتغيرة، وتقديم مزايا حصرية تمنحهم قيمة إضافية ملموسة، لاسيما خلال السفر الذي يمثل أحد أهم استخدامات البطاقات الائتمانية.”

وأضافت أن الحملة تمنح حاملي بطاقتي بوبيان الواحة Visa Infinite وMastercard World الائتمانية مكافأة مزدوجة، من خلال الجمع بين الاسترداد النقدي واكتساب أميال نادي الواحة، بما يعزز إجمالي المكافآت التي يحصل عليها من إنفاقهم الدولي ويمنحهم تجربة أكثر تميزاً عند استخدام بطاقاتهم أثناء السفر.”

وأوضحت العبدالله أن وصول نسبة الاسترداد النقدي إلى 30%، باعتبارها الأعلى في السوق، يمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للحملة، ويمنح العملاء فرصة الاستفادة بصورة أكبر من إنفاقهم الدولي، بما يعكس حرص بوبيان على تقديم عروض نوعية بمزايا استثنائية تتناسب مع تطلعات عملائه.

وأكدت أن بطاقات الواحة الائتمانية تجمع بين مزايا السفر والمكافآت وسهولة الاستخدام من خلال انتشارها الواسع عالمياً، بما يوفر للعملاء تجربة متكاملة تبدأ من حجز رحلتهم وتمتد إلى مشترياتهم واستخداماتهم المختلفة في وجهاتهم الدولية.

واختتمت العبدالله تصريحها بالتأكيد على أن بنك بوبيان يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول مبتكرة ترتكز على فهم احتياجات العملاء وأنماط حياتهم ومواكبة تطورها، وترجمة هذا التوجه إلى منتجات وبرامج مكافآت متنوعة، بما يعزز تجربتهم والقيمة التي يحصلون عليها من تعاملاتهم المصرفية داخل الكويت وخارجها.