وفد طلابي كويتي يشارك في دورة للذكاء الاصطناعي بجامعة كوريا

إستقبلت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كوريا يوم الثلاثاء الموافق 11/8/2026، وفداً من 20 طالباً ضمن برنامج مبادرة STEAM التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، حيث قدم سعادة السفير/ عزام عبدالمحسن العصفور، لوفد الطلبة الكويتيين شرحاً عن التطور الذي وصلت إليه جمهورية كوريا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وأهمية الإستفادة من تجارب كوريا ونقلها إلى دولة الكويت.

وإستعرض العصفور التقدم الذي حققته الجامعات الكورية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الكويتية والكورية، الأمر الذي سيسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات المستقبلية في قطاع تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، وتعزيز آفاق الشراكة بين دولة الكويت وكوريا في هذا المجال.

كما أعرب العصفور عن تطلعه إلى زيادة عدد الطلبة الكويتيين الذين يلتحقون بالجامعات الكورية في تخصصات تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي المادي والهندسة الإلكترونية، والأمن السيبراني، مؤكداً على أن السفارة وجميع طاقمها سيقدمون المساعدة اللازمة للوفد خلال الفترة التي يقضيها في جمهورية كوريا.

وجاء وفد الطلبة الكويتيين إلى جمهورية كوريا للمشاركة في دورة أكاديمية بجامعة كوريا تستمر لمدة أسبوع في مجال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي (AIT)، كما قام الوفد بزيارة إلى عدد من الشركات والمؤسسات الكورية في مجال الذكاء الإصطناعي.

هذا وقد أنشئت مؤسسة KFAS في عام 1976، وإعتمدت مبادرة STEAM في عام 2025، ضمن إستراتيجيتها للفترة من عام 2025 – 2029، بهدف تطوير مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين الكويتيين، وإعداد كوادر وطنية وجيل يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل، بما يتماشى مع توجه دولة الكويت نحو دعم الإبتكار والإقتصاد القائم على المعرفة.