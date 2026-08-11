الإطفاء: تقييم المتقدمين للالتحاق بدورة الضباط بشفافية وعدالة

رئيس قوة الإطفاء اللواء طلال الرومي يترأس اللجنة المختصة للمقابلات الشخصية

أكدت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء أن تقييم المتقدمين للالتحاق بدورة الضباط في القوة يتم بكل شفافية ومهنية وعدالة.

وقالت القوة في بيان لها إن رئيس (الإطفاء) اللواء طلال الرومي ترأس اللجنة المختصة للمقابلات الشخصية للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورة الضباط.

وأوضحت أن اللجنة تضم أعضاء من مختلف قطاعات القوة وتجري المقابلات وفق أطر ومعايير محددة ونظم للحوكمة بما يضمن تقييم المتقدمين بكل عدالة وشفافية ومهنية وكفاءة تمهيدا لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق بالسلك العسكري في القوة.