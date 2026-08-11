أمين عام مجلس التعاون يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة.

ودعا حكومة كولومبيا إلى سحب هذا الاعتراف الباطل مشددا على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان.

وجدد البديوي موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.