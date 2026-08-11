بنك برقان يستضيف عملاء “Elite” في عرض عائلي حصري لفيلم “Spider-Man: Brand New Day”

مساعد مدير عام – خدمات شريحة Elite في بنك برقان محمد القناعي

انطلاقاً من شعاره “أنت دافعنا”، يواصل بنك برقان تقديم تجارب حصرية تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية، بما يعزز القيمة المضافة التي يوفرها البنك لعملائه ويُثري أسلوب حياتهم، في إطار حرصه على بناء علاقات ممتدة معهم. وتجسيداً لهذا التوجه، رعى البنك العرض العائلي الأول والخاص لفيلم “Spider-Man: Brand New Day”، الذي أُقيم يوم الخميس 30 يوليو 2026 في صالة “Grand Cinemas” بسينما الأندلس، ليمنح عملاء شريحة Elite وعائلاتهم تجربة ترفيهية مميزة خلال موسم الصيف.

واستضافت الفعالية عملاء شريحة “Elite” وأفراد عائلاتهم، حيث انطلقت الأنشطة التفاعلية عند الساعة الثانية ظهراً، تلاها عرض الفيلم في تمام الساعة الرابعة عصراً. ولم تقتصر الفعالية على تقديم تجربة ترفيهية حصرية فحسب، بل أكدت التزام البنك بوضع عملائه في صدارة اهتماماته، وحرصه المستمر على توطيد العلاقات الممتدة معهم.

وتعقيباً على هذه المبادرة، قال السيد/ محمد القناعي، مساعد مدير عام – خدمات شريحة Elite في بنك برقان: “نحرص في بنك برقان على أن ترتكز خدمات شريحة Elite على إرساء مفهوم متكامل للخدمات المصرفية من خلال توفير تجارب نوعية تعزز ارتباط العملاء بالبنك وتُثري تجربتهم معنا. وهذه الفعالية العائلية تعكس التزامنا بإتاحة فرص حصرية تمنح عملاء الشريحة تجارب استثنائية تلبّي تطلعاتهم. وانطلاقاً من هذا النهج، نعتزم مواصلة الفعاليات والمبادرات النوعية التي تتماشى مع تطلعات عملائنا وتواكب تطور احتياجاتهم”.

عملاء شريحة “Elite” يستمتعون في العرض العائلي للفلم

وتخلّلت العرض الأول باقة من الفعاليات العائلية، تضمنت برامج ترفيهية تحمل هوية بنك برقان، وفرصاً لالتقاط الصور مع شخصيات “Marvel”، وأنشطة تفاعلية صُمّمت لتناسب مختلف الفئات العمرية، ما أضفى أجواءً ترفيهية مميزة.

ولم تقتصر الفعالية على الأنشطة الترفيهية، بل حملت أيضاً بُعداً توعوياً يعكس التزام بنك برقان بمسؤوليته الاجتماعية وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث وزّع البنك عبوات من البذور على الأطفال المشاركين، لإتاحة الفرصة لهم لزراعتها والاعتناء بها، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية والوعي البيئي لديهم منذ الصغر، ويعكس نهج البنك في تقديم مبادرات تجمع بين الترفيه والتوعية وإحداث أثر إيجابي مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك ومن منطلق اهتمامات البنك في دعم المشاريع الكويتية كجزء من ركائزه في المسؤولية المجتمعية، تعاون بنك برقان مع: Dabdoub وBGENIUS وGLEE وUR Cookies وThabet، حيث شاركت في تقديم أنشطة وخدمات متنوعة خلال الفعالية، مما أتاح لضيوف الفعالية فرصة التعرّف على المشاريع الوطنية والاطلاع على منتجاتها.

أنشطة تفاعلية لأبناء عملاء شريحة “Elite”

وتندرج هذه الفعالية ضمن جهود بنك برقان المتواصلة في دعم حملة «لنكن على دراية»، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى المشاركين، بدءًا من الكلمة الترحيبية والمحتوى التوعوي المرئي، وصولًا إلى مسابقة «ثبّت» التفاعلية التي شملت مجموعة من الأسئلة حول الثقافة والمفاهيم المصرفية.

ومن خلال هذه الفعاليات وغيرها، يواصل بنك برقان تعزيز القيمة المقدمة لعملاء شريحة “Elite” من خلال أنشطة ومبادرات مميزة على مدار العام، فضلاً عن التجارب الحصرية التي تتكامل مع خدماته المصرفية وتلبي اهتمامات العملاء وتطلعاتهم.