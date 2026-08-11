جمال غادر يفوز بـ125 ألف دينار كويتي في سحب “الجوهرة” الشهري من بنك الكويت الوطني

رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف

أقام بنك الكويت الوطني فعالية خاصة في مبناه الرئيسي للإعلان عن أسماء الفائزين في سحب «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» الشهري وذلك بحضور عدد من قياديي البنك، فيما جرى نقل وقائع السحب مباشرة عبر حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي، تأكيداً لالتزامه بأعلى مستويات الشفافية وتعزيزاً لتواصله المستمر مع عملائه.

وشهدت الفعالية الإعلان عن 11 فائزاً جديداً في إطار برنامج «الجوهرة» الذي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر برنامج سحوبات من نوعه في الكويت، من خلال تقديمه جوائز نقدية استثنائية وفرص فوز مستمرة على مدار العام.

وأسفرت نتائج السحب عن فوز عميل بنك الكويت الوطني جمال قاسم غادر بالجائزة الشهرية لحساب «الجوهرة» والبالغة قيمتها 125 ألف دينار كويتي، كما فاز ثلاثة عملاء ضمن السحب الأسبوعي بجائزة قدرها20 ألف دينار كويتي لكل منهم.

إضافة إلى ذلك، تم إجراء سحب «الجوهرة جونيور» الشهري، والذي أسفر عن فوز سبعة عملاء، بواقع ثلاثة فائزين بجوائز نقدية قيمة كل منها 1,000 دينار كويتي، وأربعة فائزين بجوائز بقيمة500 دينار كويتي لكل منهم، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار لدى الأجيال الشابة وتشجيعهم على تبني عادات مالية سليمة منذ سن مبكرة.

لحظة الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الـ125 ألف دينار كويتي

وقد أُجريت جميع السحوبات بحضور وتحت إشراف ومراقبة ممثلي شركتي التدقيق العالميتين «ديلويت» و«جرانت ثورنتون»، بما يعكس التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في جميع السحوبات التي ينظمها.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: “نجح برنامج “الجوهرة” على مدى سنوات في بناء علاقة مميزة مع العملاء، بفضل قدرته على الجمع بين مفهوم الادخار الذكي وفرص الفوز الاستثنائية، وهو ما جعله أحد أكثر برامج السحوبات المصرفية تميزاً وإقبالاً في السوق الكويتي”.

وأضاف النصف: “نحرص باستمرار على تطوير تجربة العملاء المرتبطة ببرنامج “الجوهرة”، ليس فقط من خلال الجوائز الكبيرة والمتنوعة، وإنما عبر تقديم منتج ادخاري يمنح قيمة حقيقية للعملاء ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والمصداقية في جميع مراحل السحب”.

وأكد أن الإقبال المتواصل على البرنامج يعكس ثقة العملاء بالخدمات والحلول التي يقدمها بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أن «الجوهرة» يواصل دوره في تشجيع الادخار وتقديم تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للحسابات الادخارية.

ويمنح حساب «الجوهرة» العملاء فرصاً للفوز بجوائز نقدية على مدار العام تشمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً بالإضافة الى جوائز سحوبات «الجوهرة جونيور»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، ما يجعله أكبر برنامج سحوبات من نوعه في الكويت.

ممثلو شركتي ديلويت وجرانت ثورنتون العالميتين يشرفون على عملية السحب

الفائزون في السحوبات: