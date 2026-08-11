“أمن الدولة” يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع تنظيم “داعش” الارهابي والتخطيط لاستهداف إحدى دور العبادة

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف إحدى دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وأكدت استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع.

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن.