جامعة الكويت تنظم ملتقاها الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2027/2026

نظمت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء الملتقى الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2026/2027 تحت شعار «انطلاقة أكاديمية واعية نحو التميز» برعاية مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تهيئة الطلبة للحياة الجامعية وتعريفهم بالأنظمة والخدمات التي تدعم مسيرتهم الأكاديمية.

وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم مطرود الشمري في كلمة ألقاها نيابة عن راعية الملتقى مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم إنه ينقل للطلبة المستجدين تهانيها بمناسبة قبولهم في جامعة الكويت متمنية لهم رحلة جامعية مليئة بالتجارب المثمرة والخبرات النافعة وأن تكون الجامعة محطتهم الأولى نحو مستقبل مشرق.

وأضاف الشمري أن جامعة الكويت تؤمن بأهمية تقديم المعرفة الأكاديمية بالإضافة إلى بناء الإنسان المتكامل والواعي بدوره والمستعد لتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه مؤكدا أهمية المشاركة الفاعلة للطلبة في الأنشطة والبرامج الجامعية بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير شخصياتهم.

وأوضح أن الملتقى يمثل بداية رحلة الطلبة المستجدين في جامعة الكويت وفرصة للتعرف عن قرب على الحياة الجامعية وما تتيحه لهم من إمكانات وفرص للتعلم والتطور وبناء الخبرات والمهارات بما يساعدهم على بدء هذه المرحلة بثقة وطموح ومعرفة بالخدمات والأنظمة الجامعية والاستفادة من تجربتهم الأكاديمية بأفضل صورة ممكنة.

وأكد الشمري أن الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها ستكون إلى جانب الطلبة طوال مسيرتهم الجامعية للاستماع إلى تطلعاتهم ودعم طموحاتهم وتوفير البيئة التي تساعدهم على النجاح والتميز لتكون سنواتهم الجامعية مرحلة ثرية بالمعرفة والتجارب والإنجاز وبداية لمستقبل يسهمون من خلاله في خدمة وطنهم والمشاركة في مسيرة تنميته.

وفي ختام كلمته تقدم الشمري بالشكر إلى مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا مساعد الميلم على دعمها المتواصل ورعايتها للملتقى وحرصها على توفير بيئة تعليمية ملهمة للطلبة مجددا التهنئة لهم بانضمامهم إلى أسرة جامعة الكويت ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية.

من جهتها تناولت رئيس قسم الإرشاد بالتكليف عائشة المقهوي في عرض تعريفي المسيرة الأكاديمية وآليات الاستفادة من خدمات الإرشاد وكيفية تهيئة الطلبة المستجدين للانتقال إلى الحياة الجامعية وتمكينهم من بدء مسيرتهم الأكاديمية على أسس واضحة تسهم في تحقيق النجاح والتميز.

وقالت المقهوي إن الملتقى يعتبر بداية انطلاق الحياة الجامعية موضحة للطلبة الأنظمة واللوائح الجامعية إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والخدمات التي تقدمها الجامعة منذ اليوم الأول لالتحاقهم بما يسهم في تعزيز اندماجهم في البيئة الجامعية.

وشملت فعاليات الملتقى ورشا تدريبية ينظمها مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات ومركز التعليم الإلكتروني بهدف التعريف بالمنصات والأنظمة الإلكترونية التي يعتمد عليها الطلبة في دراستهم الجامعية.

كما شاركت إدارة الأمن والسلامة في توعية الطلبة بإجراءات الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي إلى جانب توفير خدمة إصدار الهويات الجامعية للطلبة المستجدين خلال الملتقى.