بنك الخليج يحتفي بالطلبة المتفوقين من أبناء موظفيه تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية وتفوقهم في المرحلة الثانوية

بنك الخليج يحتفي بالطلبة المتفوقين من أبناء موظفيه

في إطار حرصه المستمر على مشاركة موظفيه وعائلاتهم مناسباتهم وإنجازاتهم، نظم بنك الخليج حفلاً خاصاً لتكريم نخبة من الطلبة المتفوقين من أبناء موظفيه من خريجي المرحلة الثانوية، ممن حققوا نسباً دراسية بلغت 90% فما فوق، وذلك في فندق فورسيزونز الكويت.

ويأتي تنظيم الحفل تقديراً للإنجازات الأكاديمية المتميزة التي حققها الطلبة، ولما أظهروه من اجتهاد ومثابرة طوال مسيرتهم الدراسية، إلى جانب تشجيعهم على مواصلة طريق النجاح والتميز خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وشهد الحفل حضور الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي بنك الخليج، وسط أجواء عائلية واحتفالية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالنتائج المتميزة التي حققها الطلبة.

وخلال الحفل، كرم بنك الخليج الطلبة المتفوقين تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم، واحتفاءً بهذه المحطة المهمة في مسيرتهم التعليمية، متمنياً لهم مستقبلاً حافلاً بالمزيد من النجاحات على المستويين الأكاديمي والمهني.

بنك الخليج يحتفي بالطلبة المتفوقين من أبناء موظفيه

وأكد البنك أن تنظيم هذه المبادرة يعكس اهتمامه المتواصل بموظفيه وعائلاتهم، وحرصه على تعزيز الروابط الإنسانية والتواصل المستدام معهم، انطلاقاً من إيمانه بأن بيئة العمل الإيجابية لا تقتصر على التطور المهني فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة الموظفين لحظاتهم وإنجازاتهم العائلية المهمة.

ويواصل بنك الخليج، من خلال مبادراته وبرامجه الداخلية المتنوعة، ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التقدير والتحفيز والتواصل، بما يسهم في تعزيز ولاء الموظفين وخلق بيئة عمل داعمة ومحفزة، واضعاً الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النجاح والتميز المستدام.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الطلبة الخريجين وأسرهم، في مناسبة جسدت اعتزاز بنك الخليج بإنجازاتهم وتطلعه إلى مستقبل مشرق يحمل لهم المزيد من التفوق والنجاح.