“بوبيان” يُمكن المشاركين من تحويل أفكارهم إلى حلول مصرفية قابلة للتطبيق

عبدالعزيز الرومي مكرماً عدد من خريجي البرنامج

اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي “Product Innovation Challenge”، الذي أُقيم تحت مظلة PRIME Academy. واستهدف البرنامج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، حيث خاض المشاركون وعددهم 117 طالباً وطالبة، على مدار شهر كامل مثل مدة البرنامج، تجربة عملية جمعت بين التدريب والتحديات بصورة تحاكي تطوير المنتجات والخدمات المصرفية داخل البنك بصورة فعلية.

وشهد حفل اختتام البرنامج، والذي تم تنظيمه في مقر بوبيان الرئيسي الجديد، عرض المشاريع التي ناقشها المشاركون أمام عدد من قيادات البنك ولجنة التقييم، حيث استعرضت الفرق منتجاتها وحلولها المصرفية التي عملت على تطويرها على مدار البرنامج بعد رحلة بدأت بدراسة احتياجات العملاء وتحليل التحديات والفرص مروراً بابتكار الحلول وبناء نماذج الأعمال وصياغة القيمة المضافة ووضع خطة التسويق وميزانية التنفيذ وصولاً إلى مشاريع مصرفية متكاملة عكست ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات، مع تكريم خاص لأفضل المشاريع التي تميزت بجودة الفكرة وقابليتها للتطوير والتطبيق الفعلي وذلك في حضور أولياء أمور الطلاب.

كما أتاحت التجربة للمشاركين فرصة التعرف بصورة عملية على دورة تطوير وابتكار المنتجات داخل المؤسسات المصرفية، بما يشمل متطلبات التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدارة المخاطر ومتابعة الالتزام الرقابي، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث والتحليل وفي تطوير وعرض الأفكار، في تجربة عكست بصورة واقعية بيئة العمل داخل بنك بوبيان.

من الفكرة إلى المشروع

وقال مساعد مدير عام – مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي، إن برنامج “Product Innovation Challenge” نجح في تحقيق أهدافه من خلال منح المشاركين تجربة عملية نقلتهم من مرحلة التعرف على مفاهيم الابتكار إلى مرحلة تطوير مشاريع ومنتجات مصرفية متكاملة، وهو ما عكس قدرة الشباب على استيعاب متطلبات العمل المؤسسي عندما تتوافر لهم البيئة المناسبة للتعلم والتطبيق.

عبدالوهاب الخبيزي في لقطة جماعية مع الخريجين من حفل التخرج

وأضاف أن البرنامج أتاح للمشاركين العمل وفق منهجية تحاكي بيئة تطوير وابتكار المنتجات والحلول داخل المؤسسات المالية، بدءاً من تحليل احتياجات العملاء وتقييم جدوى الأفكار وبناء نماذج الأعمال المتكاملة، ووصولاً إلى عرضها ومناقشتها أمام لجنة متخصصة، وهو ما ساعدهم على أن يعيشوا تجربة عملية فريدة لطريقة التفكير وطرح الأفكار والحلول طوال فترة البرنامج.

وأوضح الرومي أن أكثر ما لفت الانتباه خلال البرنامج لم يكن جودة الفكرة وحدها، بل مستوى الوعى الذي أظهره المشاركون تجاه المجالات والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وقدرتهم على توظيفها بصورة عملية، وهو ما يعكس امتلاك الطاقات الشابة الواعدة لمقومات معرفية ومهارات جديرة بالاستثمار فيها وتنميتها.

من جانبه، قال المدير بإدارة التدريب والتطوير في البنك عبدالوهاب الخبيزي، أن القيمة الحقيقية للبرنامج تتمثل في منح الشباب المشاركين تجربة عملية عززت ثقتهم بقدراتهم ووسعت مداركهم لفهم طبيعة العمل المؤسسي بصورة واقعية ورسخت لديهم أهمية التفكير الإبداعي والعمل الجماعي واتخاذ القرارات، وكلها مهارات ستبقى معهم طوال مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وأكد أن PRIME Academy تواصل تقديم برامج متنوعة لطلاب المدارس والجامعات تمنح الشباب فرصاً عملية لاكتساب مهارات المستقبل من خلال تجارب تجمع بين المعرفة والتطبيق والابتكار وبما يُسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية لمواصلة مسيرته الأكاديمية والمهنية، ويجسد التزام بنك بوبيان بالاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة لإعداد مصرفيي المستقبل.