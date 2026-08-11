سوريا: محكمة الجنايات الرابعة تقضي بالحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب و7 مجرمين فارين

بشار الأسد

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قضت بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الاسد وعاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمجرمين الفارين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري والتي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.

ونقلت الوكالة عن القاضي العريان قوله إن “التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا” مشيرا إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده المتهم اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية والتي سميت بالمصيدة وفقا لاستجوابه.

وأضاف القاضي العريان أن “الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقا للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية” مبينا أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة.

وأوضح أن المحكمة تجرم بشار الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام.

ولفت القاضي العريان إلى أن المحكمة تجرم أيضا عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام كما أنها تجرم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام.