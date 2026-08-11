“التطبيقي” و”الجمارك” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب والتخصصات الجمركية

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام ورئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف خلال توقيع مذكرة التفاهم

وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والإدارة العامة للجمارك مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب والتخصصات الجمركية في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين جهات الدولة ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

وقال المدير العام لـ(التطبيقي) الدكتور حسن الفجام في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي مع الإدارة العامة للجمارك وترجمة لتوجه (التطبيقي) نحو ربط برامجها التعليمية والتدريبية بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وسوق العمل.

وأوضح الفجام أن المذكرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون في إعداد وتنفيذ البرامج ودورات التدريب المتخصصة في المجالات الجمركية إلى جانب تطوير المناهج وبرامج التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لدى الجانبين بما يعزز بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات والتطورات في القطاع الجمركي.

وأشار إلى أن (التطبيقي) تواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة بما يدعم تطوير منظومة التعليم والتدريب ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية.

وأكد أن المذكرة تؤكد حرص الجانبين على بناء شراكة مؤسسية مستدامة وتطوير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للعمل الجمركي وتواكب التطورات التشريعية والمهنية في هذا القطاع الحيوي.

وتهدف المذكرة إلى تطوير مجالات التدريب والتخصصات الجمركية وتبادل الخبرات والكفاءات بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في العمل الجمركي.

وتتضمن المذكرة التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج ودورات التدريب المتخصصة في عدد من المجالات الجمركية منها التفتيش الجمركي والتدقيق الجمركي وأمن وسلامة الجمارك والأثر الجمركي إلى جانب تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات الجمركية الحديثة.