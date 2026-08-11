أستراليا تعتزم تطعيم الطيور ضد سلالة "اتش 5" المعدية

أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء أنها ستُطعِّم أنواع الطيور التي تُعدّ شديدة التأثر بسلالة “اتش 5” المعدية من إنفلونزا الطيور.

ورُصدت في حزيران/يونيو الفائت لدى طائر بحري مهاجر من نوع الكركر البني أول إصابة بسلالة “اتش 5” في البر الرئيسي الأسترالي، الذي كان قبل ذلك بمنأى عن هذا الفيروس.

وأفادت الحكومة الأسبوع الفائت عن أول حادث نفوق جماعي للطيور البرية.

وقال مسؤولون انهم سيشرعون في تنفيذ عمليات تطعيم لكلّ من الأنواع الأسيرة والبرية.

وأقرّ وزير البيئة موراي وات بأن “من الصعب تطعيم الطيور البرية، إذ ينبغي إعطاؤها جرعتين من اللقاح”. وأضاف “من الصعب الإمساك بالطيور البرية (…) مرتين”.

وتابع “حيثما يكون من الممكن تطعيم الطيور البرية، سنفعل ذلك، لكن الأولوية هي لتطعيم الطيور الموجودة في الأسر”.

وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن على أستراليا أن تتوقع المزيد من حوادث النفوق الجماعي للطيور.

وتشمل الطيور البرية الأكثر تأثرا بسلالة “اتش 5” طيور الماء، والطيور الساحلية، والطيور البحرية، وطيور الجوارح.

وأشارت السلطات إلى أن عدد الطيور التي يُشتبه بإصابتها بالفيروس أو التي تأكدت بلغ 231. ولم تُسجَّل أي إصابات بين الدواجن أو في قطاع الإنتاج الزراعي.