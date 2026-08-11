فشل عملية إطلاق صاروخ صيني كان يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات

صورة أرشيفية

فشلت عملية إطلاق صاروخ صيني كان يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية عزت الفشل إلى “خلل في مسار الرحلة”، فيما أشارت تقارير ومقاطع فيديو إلى انفجار المركبة الفضائية في الجو.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بفشل نادر في عملية إطلاق صاروخ “لونغ مارش ايه 7” من مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، الاثنين عند الساعة 8,02 مساء بالتوقيت المحلي (12,02 بتوقيت غرينتش).

وأضافت شينخوا أن “خللا” سُجّل خلال تحليق الصاروخ الذي كان يحمل قمر الاتصالات “تشونغشينغ-4B”.

وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الفشل.

وفي منشور عبر انستغرام، ذكرت قناة “تشانل نيوز إيجا”، ومقرها سنغافورة، أن الصاروخ قد انفجر، ونشرت لقطات من موقع الحادث تُظهر حشودا مذهولة تشاهد كرة نارية في السماء.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب في مواقع التواصل بعد ساعات قليلة من عملية الإطلاق، انفجار الصاروخ واشتعال النيران فيه بعد نحو 85 ثانية من انطلاقه، مخلفا سحابة من الدخان الرمادي مع تساقط الحطام على الأرض.

وضخت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعيها لتحقيق ما يسميه الرئيس شي جين بينغ “الحلم الفضائي” للبلاد.