الشؤون الإسلامية: اعتماد المواعيد التنظيمية الخاصة بموسم الحج 1448 وتسجيل الطلبات الجديدة يبدأ 6 ديسمبر

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الاثنين اعتماد عدد من المواعيد التنظيمية الخاصة بموسم الحج 1448 هجري في إطار استعداداتها المبكرة للموسم وتنظيم إجراءات تسجيل الطلبات وترشيح الحجاج.

وقالت (الشؤون الإسلامية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تعديل طلبات المسجلين في منصة الحج (الاستبدال أو الإلغاء فقط) سيكون في الفترة من 1 إلى 24 سبتمبر المقبل.

وأضافت أن ترشيح الحجاج سيكون في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر المقبلين وفق الضوابط والتعليمات المنظمة.

وأوضحت أن تسجيل طلبات الحج الجديدة سيبدأ في 6 ديسمبر المقبل وفق الضوابط والمعايير التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

ودعت (الشؤون الإسلامية) الراغبين في أداء فريضة الحج إلى متابعة إعلاناتها الرسمية والالتزام بالمواعيد والضوابط المحددة.