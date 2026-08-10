ليفربول يعزز خط دفاعه المتضرر بضم أراوخو من برشلونة على سبيل الإعارة

رونالد أراوخو

أعلن نادي ليفربول الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن التعاقد مع مدافع أوروجواي رونالد أراوخو قادما من برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط دفاعه الذي يعاني من إصابات عديدة.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن الصفقة تتضمن خيارا لشراء اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مقابل حوالي 47 مليون جنيه إسترليني (63.48 مليون دولار).

ويأتي وصول أراوخو في وقت يواجه فيه ليفربول مشكلات دفاعية متزايدة.

فقد تعرض جو جوميز لإصابة عضلية في المباراة الافتتاحية للنادي في فترة التحضير للموسم، بينما يتعافى المدافع الشاب جيوفاني ليوني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

كما يعاني المدافع الشاب جيريمي جاكيه من إصابة، مما يترك القائد المخضرم فيرجيل فان دايك، البالغ من العمر 35 عاما، كقلب الدفاع الوحيد في ليفربول الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة.

وقال أراوخو في بيان “أعتقد أن هذه كانت الخطوة المثالية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي. أعتقد أنها كانت خطوة كان من الضروري أن أتخذها. بمجرد أن سمعت عن اهتمام ليفربول بي، سارت الأمور بسرعة كبيرة جدا”.