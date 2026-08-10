زين تقفز بأرباحها الصافية نصف السنوية 73% وتحقق 717 مليون دولار

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

سجلت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) نموا استثنائيا في أرباحها الصافية عن فترة الستة أشهر من السنة المالية الجارية 2026، إذ قفز صافي الربح بنسبة 73% ليصل إلى 220 مليون دينار (717 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، بربحية للسهم الواحد بلغت 51 فلسا.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن مؤشراتها المالية لفترة الستة أشهر جاءت مدعومة بمستويات نمو قوية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 1.14 مليار دينار (3.71 مليارات دولار) وهي الأعلى منذ أكثر من 15 عاما، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2025.

وكشفت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA نمت بنسبة 6% لتصل إلى 378 مليون دينار (1.23 مليار دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 33%.

الجدير بالذكر أن صافي الربح عن فترة النصف الأول من العام 2026 تضمن تحقيق مكاسب بقيمة 411 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها شركة Zain Ventures التي تدير وتقود المحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وأفادت المجموعة أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 15% لتبلغ 1.5 مليار دولار، تمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة، ونمت قاعدة العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 51.9 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2025.

واستنادا إلى النتائج المالية القياسية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام، أقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع 17 فلسا للسهم الواحد، في خطوة تعكس قوة الأداء المالي وحرص المجموعة على مشاركة المساهمين ثمار النمو المحقق، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية في 6 أكتوبر 2026.

وأظهرت النتائج المالية الفصلية لفترة الربع الثاني نمو الإيرادات المجمعة بنسبة 5% لتصل إلى 568 مليون دينار (1.85 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 5% لتصل إلى 196 مليون دينار (639 مليون دولار) بهامش EBITDA 35%، بينما قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 90% لتبلغ 140 مليون دينار (457 مليون دولار)، بربحية للسهم الواحد بلغت 32 فلسا. (يتضمن صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام 2026 مكاسب بقيمة 288 مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها شركة Zain Ventures).

وعزت المجموعة نمو مؤشراتها المالية خلال فترة النصف الأول من العام 2026 إلى قوة الأداء التشغيلي، الذي جاء مدفوعا بنمو إيرادات البيانات، والتوسع المستمر في خدمات الجيل الخامس، وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب النمو القوي في إيرادات قطاع الشركات والمشاريع والأعمال، وتحقيق قطاعات النمو الجديدة مستويات نمو قوية، ونجاح جهودها المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعظيم العائد من استثماراتها الاستراتيجية.

رئيس مجلس إدارة مجموعة زين نور الجاسم

وقالت رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين نور الجاسم “جاءت النتائج المالية مدفوعة بتنوع مسار العمليات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة، حيث نجحت المجموعة في تعزيز دورها كمحرك للتحول الرقمي وداعم للنمو الاقتصادي”.

وأوضحت “يعمل مجلس الإدارة عن كثب مع الإدارة التنفيذية لتوظيف الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية لإرساء ركائز النمو المستقبلي للمجموعة، ومواصلة الاستثمار في الفرص الاستراتيجية التي تدعم توسع أعمالها، وتعمل على تعظيم حقوق المساهمين”.

وأضافت الجاسم “تسعى المجموعة إلى بناء منظومة رقمية متكاملة أكثر قدرة على مواكبة المستقبل، مستندة في ذلك إلى التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة، ومواصلة تطوير قدراتها المؤسسية، بما يعزز مكانتها الإقليمية”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “تأتي هذه النتائج المالية في ظل بيئة إقليمية اتسمت بتحديات جيوسياسية استثنائية، انعكست آثارها على حركة الأعمال وسلاسل التوريد والأنشطة التجارية والاقتصادية، وهو ما استدعى من المؤسسات تعزيز قدراتها التشغيلية ورفع مستويات الجاهزية والمرونة”.

وأوضح قائلا “أصبحت البنية التحتية الرقمية اليوم أحد المقومات الأساسية لتنافسية الاقتصادات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو، وانطلاقا من هذا الدور المحوري، تواصل زين الاستثمار في تطوير شبكاتها ومنصاتها التقنية، بما يعزز جاهزيتها لاغتنام الفرص المستقبلية وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية المتقدمة، وفي هذا الإطار، النفقات الرأسمالية للمجموعة خلال النصف الأول من العام 2026 بلغت 252 مليون دولار، تمثل 7% من الإيرادات”.

وبين الخرافي أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل نموذج أعمال المجموعة، مؤكدا أن زين قطعت مرحلة متقدمة في تنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وهو ما بدأت ثماره تظهر بوضوح في الأداء المالي والتشغيلي، من خلال بناء محفظة أعمال أكثر تنوعا وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة زين كـ “تكتل تكنولوجي” إقليمي.

وأشار الخرافي إلى أن مسار التحول الذي تنفذه المجموعة بات يترجم إلى نتائج مالية ملموسة، حيث أثمر التنفيذ المنضبط للاستراتيجية عن تعزيز المسار التصاعدي للإيرادات، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 5% لتصل إلى 1.14 مليار دينار، كما واصلت خدمات البيانات لعب دور رئيسي في تغذية الأداء المالي للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات هذا القطاع الحيوي بنسبة 15%، بفضل الطلب المتزايد على البيانات.

وأضاف “تواصل المجموعة جني ثمار استثماراتها طويلة الأجل في الشبكات والبنية التحتية الرقمية على مستوى الأسواق الرئيسية، حيث سجلت عمليات زين السعودية نموا استثنائيا في صافي الأرباح بنسبة 84%، فيما حققت زين العراق نموا بنسبة 7%، وفي الكويت مكنت الاستثمارات المتواصلة في شبكة الجيل الخامس المتقدم الشركة من الحفاظ على قاعدة عملائها وتعزيز نمو إيرادات البيانات وقطاع الأعمال رغم المنافسة القوية في السوق، كما حققت عمليات زين في الأردن والبحرين نتائج قوية، في حين تأثر الأداء المالي في السودان بخفض قيمة العملة بنسبة 40% رغم استمرار الأداء التشغيلي القوي بالعملة المحلية، ومواصلة خطط استعادة وتوسعة الشبكات.”

وفي إطار مواصلة مجموعة زين تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتعزيز حضورها الإقليمي، أفاد الخرافي بقوله “مثل دخول المجموعة السوق السورية أحد أهم المحطات الاستراتيجية في مسيرتها خلال السنوات الأخيرة، حيث فازت زين برخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة في الجمهورية العربية السورية لمدة 20 عاماً (+5 سنوات تمديد)، وذلك بعد عملية تنافسية خضعت لتقييم فني ومالي، تقدمت خلالها المجموعة بأفضل عرض وفقا لمعايير المزايدة”.

وأكد بقوله” تعكس هذه الخطوة ثقة زين بآفاق التعافي الاقتصادي والنمو المستقبلي في سوريا، كما ستعزز حضورها في منطقة المشرق العربي، ومع الاستعداد لإطلاق العلامة التجارية لـ زين في سوريا خلال الربع الأول من العام 2027، تتطلع المجموعة إلى الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي وتعزيز الربط الرقمي وتقديم خدمات وحلول عابرة للحدود تستند إلى القدرات التقنية الواسعة التي تتمتع بها المجموعة.”

الجدير بالذكر أن السوق السورية تتميز بقاعدة سكانية شابة، وطلب متنامي على خدمات الاتصالات والبيانات عالية الجودة، سواء على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الخرافي إلى الأداء المتنامي لمحركات النمو الجديدة بالمجموعة (ZOI وZainTECH وقطاع التكنولوجيا المالية)، التي أصبحت تمثل أحد أبرز ركائز استراتيجيتها طويلة الأجل، قائلا “حققت هذه القطاعات تقدما لافتا خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 36% لتصل إلى 479 مليون دولار، لتسهم بنسبة 13% من إجمالي إيرادات المجموعة”، مبينا أن هذا الأداء القوي يعكس نجاح زين في تنفيذ استراتيجيتها لبناء نموذج أعمال أكثر تنوعا، وترسيخ مكانتها كمشغل رقمي متكامل.”

مبنى زين

ZainTECH

تبرز ZainTECH اليوم كأولى ركائز النمو الاستراتيجي الجديدة للمجموعة، في ظل التحول المتسارع الذي تشهده زين نحو بناء منظومة أعمال رقمية متكاملة تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، حيث رسخت الشركة مكانتها كمزود إقليمي رائد للحلول الرقمية وخدمات تقنية المعلومات، لتصبح أحد أهم محركات النمو والتوسع المستقبلي للمجموعة، فقد حققت عملياتها نموا في الإيرادات بنسبة 24% عن فترة الستة أشهر.

جاء هذا الأداء القوي مدفوعا بالطلب المتزايد على خدمات التحول الرقمي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية، كما أسهمت الشركة، إلى جانب فرق قطاع الأعمال في أسواق المجموعة، في نمو إيرادات قطاع الشركات والمشاريع والأعمال بنسبة 13%، من خلال الفوز بعقود ومشروعات نوعية مع مؤسسات كبرى وجهات حكومية.

تتمتع ZainTECH بآفاق نمو واعدة مدعومة بتسارع وتيرة الرقمنة في المنطقة، وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة، ما يعزز من دورها كمساهم رئيسي في تنويع مصادر إيرادات المجموعة مستقبلا.

ZOI

تواصل شركة زين عمانتل الدولية (ZOI) تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، حيث حققت ZOI أداء استثنائيا رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، فقد قفزت الإيرادات بنسبة 45% لتصل إلى نحو 287 مليون دولار.

جاء هذا الأداء مدعوما بالطلب القوي على خدمات الربط الإقليمية والدولية، إلى جانب التقدم المستمر في برنامج البنية التحتية الاستراتيجي التابع لـ ZOI، شملت أبرز التطورات إحراز تقدم إضافي في مشاريع ممرات الكابلات البحرية، والتنفيذ القوي لشبكة العمود الفقري في السعودية التي تتجاوز 8,000 كيلومتر، والتقدم في مشاريع مراكز البيانات في دبي والدمام، وتطوير فرص جديدة في مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة والخدمات الموجهة للمستهلكين بالشراكة مع SpaceX، وتواصل هذه المبادرات تعزيز مكانة ZOI كمنصة إقليمية رائدة لخدمات الربط بالجملة.

Fintech

واصل قطاع التكنولوجيا المالية تحقيق زخمه القوي خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 35% عبر أسواق المجموعة المختلفة، مما أسهم في تعزيز الإيرادات وحجم المعاملات المالية الرقمية، يعكس هذا النمو نجاح استراتيجية المجموعة في توسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية من خلال منصاتها المتخصصة، بما في ذلك علامتها التجارية (بيدي) في الكويت والبحرين والسودان، و(تمام) في السعودية، و(زين كاش) في الأردن والعراق.

وقفزت إيرادات خدمات التكنولوجيا المالية بنسبة 29%، حيث تتمتع هذه الأنشطة بفرص نمو كبيرة مدفوعة بارتفاع معدلات تبني المحافظ الإلكترونية، وخدمات الدفع والتحويلات الرقمية، وحلول التمويل المبتكرة.

Zain Ventures

في إطار التزام المجموعة ببناء مصادر قيمة مستدامة للمساهمين، واصلت شركة Zain Ventures تنفيذ استثمارات استراتيجية نوعية وتحقيق مكاسب ملموسة خلال الفترة، مستفيدة من استثماراتها في صناديق رأس المال الجريء ومنظومة الشركات الناشئة العالمية. وقد سجلت الاستثمارات الاستراتيجية لـ Zain Ventures مكاسب ملحوظة بلغت 411 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر.

والجدير بالذكر أن محفظة Zain Ventures الاستثمارية تضم شركات عالمية عالية النمو مثل SpaceX وxAI وRevolut، حيث تؤمن زين بأن هذا التوجه الاستثماري سيواصل دعم الأداء المالي، وتعزيز العوائد طويلة الأجل للمساهمين.

زين الكويت

حافظت زين الكويت على مرونة عملياتها خلال فترة الربع الثاني من العام 2026، حيث بلغت قاعدة عملائها 2.6 مليون عميل، بينما بلغت الإيرادات 294 مليون دولار، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات(EBITDA) بنسبة 2.4%، لتصل إلى 113 مليون دولار، محققة هامش EBITDA بنسبة 39%، وبلغ صافي الربح 36 ملايين دولار (116 مليون دولار للنصف الأول 2026).

جاء هذا الأداء مدعوما بالنمو القوي في خدمات النطاق العريض، وتحسن العائد من خدمات الدفع المسبق، والزخم المستمر في قطاع الشركات والمشاريع والأعمال، والتوسع الإضافي في شبكة الجيل الخامس، وظلت إيرادات البيانات محركا رئيسيا لنمو عمليات الشركة، حيث ارتفعت بنسبة 8%، وأصبحت تمثل 41% من إجمالي الإيرادات.

زين السعودية

حققت زين السعودية أداءً قويا خلال الربع الثاني من العام 2026، مع نمو قاعدة العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 8.9 ملايين عميل، سجلت عمليات الشركة إيرادات بقيمة 707 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 3% لتصل إلى 233 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 33%، وقفز صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 54 مليون دولار (فيما ارتفع بنسبة 84% ليبلغ 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام 2026) ، مدعوما بارتفاع إيرادات صندوق الخدمة الشاملة (USF).

جاء الأداء مدعوما بقاعدة إيرادات أكثر تنوعا، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار النمو في الخدمات الرقمية وخدمات الشركات، حيث عززت الشركة قدراتها الرقمية بإطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي ومنصة الحج الذكية، إلى جانب توسيع عروض الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية.

زين العراق

سجلت زين العراق إيرادات بقيمة 334 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، بارتفاع %7 (660 مليون دولار للنصف الأول من العام 2026، بنمو %10 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025)، مدعومة بالتنفيذ القوي لاستراتيجية الشركة، ومواصلة التوسع في نشر الشبكة بالمناطق الحيوية، إلى جانب المساهمة القوية من شركتي Horizon وNextGen، وذلك رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي والتحديات المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي.

ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 4% إلى 122 مليون دولار في الربع الثاني (وبنسبة %5 إلى 232 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة %3 إلى 41 مليون دولار في الربع الثاني وبنسبة %7 إلى 71 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر، في حين بلغت قاعدة العملاء 20.4 مليون عميل، بما يعزز استمرار زين العراق في الحفاظ على ريادتها السوقية.

زين السودان

ارتفعت قاعدة عملاء زين السودان بنسبة %9 لتصل إلى 12.9 مليون عميل، رغم استمرار الشركة في العمل ضمن بيئة تشغيلية شديدة التعقيد. وقد أثّر انخفاض إضافي في قيمة العملة بنسبة %40، مع تحرك سعر الصرف من 2,140 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار الأمريكي في يونيو 2025 إلى 3,550 جنيهاً في يونيو 2026، بشكل ملحوظ على النتائج المالية المعلنة. وباحتساب أثر تطبيق IAS29، تراجعت إيرادات الربع الثاني بنسبة %7 إلى 126 مليون دولار ، فيما انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 13% إلى 66 مليون دولار ، وبلغ صافي الربح 59 مليون دولار في الربع الثاني و115 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. كما ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بنسبة %38 لتشكل %37 من إجمالي إيرادات النصف الأول من العام 2026.

زين الأردن

حققت زين الأردن أداءً قويا عن فترة الربع الثاني، مع تسجيل نمو على المستويين المالي والتشغيلي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 154 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 5% لتصل إلى 60 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 39%، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 21 مليون دولار (فيما ارتفع بنسبة 1% ليبلغ 40 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026)، بينما نمت إيرادات البيانات بنسبة 11%، التي جاءت مدعومة بالتوسع المستمر لشبكة الجيل الخامس، وهي تمثل الآن 57% من إجمالي الإيرادات.

جاء هذا الأداء مدعوما بالنمو في خدمات الأفراد، وقطاع الشركات والمشاريع والأعمال، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) في المناطق الرئيسية.

زين البحرين

حافظت زين البحرين على أداء مستقر خلال الربع الثاني من العام 2026، بلغت الإيرادات 52 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 2%، لتصل إلى 15 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 30%، وبلغ صافي الربح 3.7 ملايين دولار، بارتفاع 1.4% (فيما ارتفع بنسبة 1.2% ليبلغ 6.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026).