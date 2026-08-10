“التطبيقي” تبحث التوسع في البرامج ذات الأولوية واستحداث تخصصات نوعية

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الاثنين التوسع في البرامج ذات الأولوية واستحداث تخصصات نوعية مثل السكك الحديدية والأمن الغذائي والطاقة والاستدامة.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش تصورا مستقبليا متكاملا لتطوير منظومة التخصصات والبرامج بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأوضح الفجام أن الاجتماع استعرض رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخصصات بدأت بتحليل واقع البرامج المطروحة للعام الدراسي والتدريبي 2026 / 2027 والتخصصات التي أوقف القبول فيها مؤقتا لعدم وجود حاجة حالية إليها وصولا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للهيئة التوسع فيها أو إعادة طرحها أو استحداث برامج جديدة لها.

وبين أن الرؤية اعتمدت على تحليل بيانات القبول خلال السنوات الخمس الماضية واتجاهات الإقبال على التخصصات وربطها ببيانات الخريجين ومساراتهم الوظيفية وفرص التوظيف واحتياجات سوق العمل إلى جانب نتائج الاجتماعات التنسيقية مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وجهات حكومية وخاصة بمشاركة عمداء الكليات ومديري المعاهد وإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل.

وأضاف الفجام أن المناقشة تضمنت عددا من المسارات التخصصية المستقبلية من بينها برنامج نوعي في صيانة أنظمة السكك الحديدية لتأهيل كوادر فنية وطنية في مجالات الصيانة والتشغيل والسلامة والأنظمة المساندة بما يتواكب مع توجه الدولة نحو تنفيذ مشروع السكك الحديدية وما يرتبط به من احتياجات فنية وبشرية.

وذكر أن المجالات المقترحة شملت تخصصات في الأمن والاستدامة الغذائية والطاقة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد بما يدعم الأولويات الوطنية ويواكب التحولات في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ويعزز قدرة الكوادر الوطنية على العمل في مجالات المستقبل.

وأشار إلى أن الرؤية تستهدف فتح آفاق وظيفية جديدة أمام خريجي (التطبيقي) من خلال تطوير التخصصات القائمة وإعادة طرح البرامج المطلوبة والتوسع في البرامج التي يثبت احتياج سوق العمل إليها إلى جانب مراجعة مسميات عدد من الكليات والمعاهد بما يعكس طبيعة برامجها وتوجهاتها المستقبلية.

ولفت إلى دراسة مقترح دمج معهد التمريض مع كلية التمريض بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية والتدريبية وجودة مخرجاتها.

وأوصى مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء المجلس لدراسة الرؤية المستقبلية ومقترحات إعادة تسمية عدد من الكليات والمعاهد والتوسع في التخصصات والبرامج ذات الأولوية واستحداث البرامج المرتبطة بالمشروعات التنموية ووظائف المستقبل إلى جانب دراسة مقترح دمج معهد التمريض في كلية التمريض ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.