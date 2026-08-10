بلدية الكويت: إزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الشويخ السكنية ضمن حملة “الكويت أجمل بلا تعديات”

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين مواصلة حملة (الكويت أجمل بلا تعديات) الميدانية لرصد وإزالة المخالفات المقامة على أراضي الدولة للحد من المظاهر غير الحضارية وتراكم المخلفات في المناطق السكنية. وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في البلدية فرع محافظة العاصمة سليمان الغيص في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في منطقة (الشويخ السكنية) إن بناء الديوانيات عبر الشارع يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.

وأوضح الغيص أن الفريق الميداني للبلدية قام برصد وإنذار صاحب هذه الديوانية وإعطائه مهلة زادت عن الـ14 يوما لإزالتها طواعية وذلك في إطار تطبيق القوانين.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية في الجو إلا أن فرق البلدية تقوم بدورها الرقابي بشكل كامل بهدف التقليل والقضاء على المخالفات المقامة على أراضي الدولة.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة في إزالة ومنع إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة الديوانيات على رصيف الشارع والتي تعرض مرتاديها للخطر و يزيد من احتمال وقوع حوادث مرورية.

وبين أن بلدية الكويت تعمل وفق لوائح تنظم عملها وتبين الإجراءات والغرامات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب العقارات ومن بينها لائحة النظافة وإشغالات الطرق ولائحة السلامة. ودعا الغيص أصحاب التعديات على أملاك الدولة في السكن الخاص والنموذجي إلى سرعة الاستجابة لإزالة كافة أشكال التعديات قبل اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية التي قد تصل الى الغرامات المالية.