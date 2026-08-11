التجارة: استقبال أكثر من 17 ألف شكوى وتحرير 5155 محضر ضبط في الربع الثاني من 2026

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك استقبلت 17 ألفا و135 شكوى عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك ومتابعة التزام الأنشطة التجارية باللوائح والاشتراطات المعتمدة.

وذكرت أن فرق التفتيش حررت 5155 محضر ضبط خلال الفترة ذاتها ورصدت 165 مخالفة تتعلق بالتراخيص في إطار الجولات الرقابية المستمرة على الأسواق والأنشطة التجارية مبينة أن أعمال الرقابة أسفرت عن فتح 51 محلا وإغلاق 52 محلا وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأضافت أنها تعاملت مع 648 شكوى واردة عبر قنوات استقبال الشكاوى إلى جانب استقبال 17 ألفا و135 شكوى عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق (سهل) ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام القنوات الرقمية للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى الاستهلاكية.

وأكدت استمرار جهود إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير قنوات التواصل مع المستهلكين بما يسهم في سرعة الاستجابة للشكاوى وضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية.