الأرصاد الجوية: طقس حار مع زيادة في الرطوبة النسبية وانخفاض للرؤية بسبب الضباب

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم الاثنين بطقس حار مع زيادة في الرطوبة النسبية مساء مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة ما يؤدي إلى زيادة الرطوبة النسبية مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الضباب.

وأوضح أن الرياح تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وأفاد بأن الطقس يكون بصفة عامة حارا ورطبا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ورطبا ليلا متوقعا أن تتراجع نسبة الرطوبة تدريجيا من صباح يوم الثلاثاء مع تحول الرياح إلى شمالية غربية.

وذكر أن درجات حرارة العظمى تتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و34 درجة مئوية.

ودعا العلي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.

كما دعا مرضى الربو والحساسية والامراض المزمنة والاطفال لضرورة توخي الحذر عند الخروج نظرا لارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة والالتزام بالاماكن المكيفة قدر الامكان.