أمين عام مجلس التعاون: الاستثمار في الشباب الخليجي أولوية وهم الركيزة الأساسية لمستقبل دولنا

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال مشاركته في الدورة التي أقامتها أكاديمية الخليج للقادة والابتكار

اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن “الاستثمار في قدرات الشباب الخليجي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم يأتي في مقدمة أولويات قادة دول المجلس باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل دولنا والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية والازدهار”.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان اليوم الأثنين أن ذلك جاء في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في ختام الدورة التي أقامتها (أكاديمية الخليج للقادة والابتكار) في المملكة المتحدة مساء أمس الأحد بحضور الأمير تركي الفيصل وعدد من كبار المسؤولين.

واكد البيان حرص دول مجلس التعاون على توفير البيئة الداعمة للشباب وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب المعارف والخبرات وتعزيز قدراتهم وتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مبادرات ومشروعات تخدم مجتمعاتهم وأوطانهم بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأعرب البديوي في ختام كلمته عن اعتزازه بما يمتلكه الشباب الخليجي من طاقات وقدرات وطموحات واعدة مؤكدا أن الاستثمار فيهم يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل مجلس التعاون ومسيرته.