بنك الكويت الوطني أفضل جهة توظيف على مستوى الكويت والقطاع المصرفي

صورة جماعية للإدارة التنفيذية في البنك مع الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال عام 2025

تأكيداً لمكانته الرائدة في استقطاب المواهب والكفاءات وتوفيره لبيئة عمل مثالية، صنّفت منصة LinkedIn بنك الكويت الوطني كأفضل جهة توظيف على مستوى الكويت عموماً، والأفضل في القطاع المصرفي لعام 2025.

ويأتي هذا التقدير ليعكس ريادة “الوطني” والتزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفّزة، تقوم على الابتكار، والتمكين، والتنوع، وتضع رفاهية الموظف وتطوره المهني في صميم أولوياتها، في ظل إيمان البنك بأن الموظف هو حجر الأساس وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس النجاح والاستدامة، الأمر الذي يعزز مكانة البنك كوجهة العمل المفضلة في القطاع الخاص.

كما يعد هذا الإنجاز شهادة جديدة على ثقافة العمل المميزة في بنك الكويت الوطني، والتي تضع الموظف في قلب أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تعزيز ارتباطه بالمؤسسة ورفع مستوى رضاه عبر توفير كل ما من شأنه دعم تطوره على المستوى المهني والشخصي.

أكثر من مجرد مكان عمل

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير بيئة عمل فريدة من نوعها، شعارها “أكثر من مجرد مكان عمل”، حيث يولي اهتماماً كبيراً بصحة الموظفين النفسية والجسدية، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية من خلال ساعات العمل المرنة، وإقرار إجازة الأبوة، إلى جانب العديد من المبادرات التي تركز على رفاهية الموظف وتحفيزه.

وتبذل الموارد البشرية للمجموعة جهوداً حثيثة لتطوير بيئة العمل في البنك، وتحفيز الإبداع والابتكار، ودعم الموظفين في بناء مستقبل مهني واعد ومستدام، ما ساهم في ترسيخ مكانة “الوطني” كأحد أبرز المؤسسات التي تضاهي في بيئة عملها كبرى المؤسسات العالمية.

ويواصل البنك تطوير إمكانات القوى العاملة على جميع مستويات المجموعة، كما يعمل على إعداد قادة المستقبل من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، تركز على الإبداع والابتكار، وتمنح الموظفين فرصاً حقيقية لرسم مساراتهم المهنية وتحقيق النجاح.

استثمار مستدام في رأس المال البشري

ومن منطلق إيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، يواصل بنك الكويت الوطني دعم الكوادر الوطنية الشابة، لا سيما حديثي التخرج، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتعزيز مهاراتهم عبر برامج تدريب وتطوير متقدمة، تم تصميمها بالتعاون مع أعرق الجامعات ومراكز التدريب عالمياً ومحلياً، لتواكب أحدث المعايير الدولية.

وتشمل هذه البرامج جميع المستويات الوظيفية، بدءًا من الموظفين الجدد وصولاً إلى القيادات، حيث يخضع كل موظف لمسار تدريبي يتناسب مع مرحلته المهنية، ويؤهله للانتقال إلى مستويات أعلى، بما يضمن إعداد قيادات مصرفية متميزة قادرة على الإلهام والتمكين.

ارتباط الموظفين ورضاهم… أولوية

ويسعى بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تعزيز معدلات ارتباط الموظفين ورفع مستويات رضاهم، من خلال بناء ثقافة مؤسسية إيجابية، وتوفير فرص نمو وتطور وظيفي واضحة، إلى جانب الاهتمام الحقيقي بمستقبلهم المهني. كما يحرص البنك على رفع مستويات الاحتفاظ بالموظفين عبر برامج دعم وتطوير مستدامة، ومبادرات تركز على التمكين، والتقدير، والتوازن بين العمل والحياة.

التكويت والتنوع

ويتمتع “الوطني” بنسبة “تكويت” مرتفعة بلغت 77.4% كما في نهاية عام 2025، بما يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، حيث يعمل البنك بشكل دائم على تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها. فيما بلغت نسبة النساء 42.4% من إجمالي القوة العاملة في البنك في نهاية العام الماضي، ما يعكس التزامه بتكافؤ الفرص وتعزيز التنوع والشمول.

ويعتبر بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات التي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل، فيما تقوم إستراتيجية البنك في التوظيف على جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، ما يجعل البنك جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.