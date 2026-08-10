السكنية: أكثر من 223 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين خلال النصف الأول من 2026

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح إن المؤسسة قدمت أكثر من 223 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين خلال النصف الأول من العام 2026 عبر مختلف القنوات الرقمية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات.

وأضاف الرويح في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الإقبال المتزايد على المنصات الإلكترونية يعكس نجاح مؤسسة الرعاية السكنية في تسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وذكر أن المؤسسة استقبلت 10571 مواطنا عبر مراكز الاستقبال في المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية إلى جانب تقديم 519 خدمة عبر الاتصال المرئي فيما بلغ عدد الخدمات المنجزة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والموقع الإلكتروني للمؤسسة 133432 خدمة إضافة إلى تنفيذ 78931 خدمة من خلال خدمات الاتصال والمحادثة الإلكترونية (Chatbot).

وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية بلغ 325412 مستخدما فيما ارتفع عدد الخدمات الإسكانية المتاحة عبر تطبيق (سهل) إلى 38 خدمة وذلك في إطار حرص المؤسسة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وبين أن أكثر خمس خدمات إلكترونية استخداما خلال الفترة الأولى من العام 2026 كانت عرض شهادة لمن يهمه الأمر وتحديث رقم الهاتف وطلب فتح ملف إسكاني مع بدل إيجار وشهادة بقيمة القسط الشهري وطلب إيصال التيار الكهربائي بما يعكس تنوع احتياجات المواطنين واعتمادهم المتزايد على الخدمات الرقمية.

وقال الرويح إن المؤسسة واصلت تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية بإطلاق عدد من أحدث الخدمات شملت شطب الرهن والمديونيات والمطالبات ودفع الأقساط والرسوم والاشتراكات الخاصة بالشركات والقطاع الهندسي وطلب إيقاف تحصيل المديونية وخدمة بدل الإيجار من جهة العمل في إطار خطتها المستمرة لتوسيع الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في تطوير خدماتها الرقمية ورفع كفاءة قنوات التواصل الإلكترونية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستفيدين انسجاما مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.