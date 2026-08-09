وزير التربية: إطلاق المراكز الثقافية التعليمية لتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي خلال جولة تفقدية للمركز الثقافي التعليمي في مدرسة خالد المضف بمنطقة العاصمة التعليمية

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد أن إطلاق المراكز الثقافية التعليمية يأتي ضمن توجه وزارة التربية نحو تعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل ومراجعة وتثبيت المهارات الأساسية ومعالجة جوانب الضعف بأساليب تعليمية جاذبة ومحفزة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز الثقافي التعليمي في مدرسة خالد المضف بمنطقة العاصمة التعليمية برفقة وكيل الوزارة خالد الرشيد والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد للاطلاع على سير البرامج التعليمية المقدمة للطلبة ومتابعة آلية تنفيذها ومستوى الإقبال عليها.

وشدد الطبطبائي وفق بيان أصدرته الوزارة على أهمية الاستفادة من فترة العطلة الصيفية في دعم التحصيل الدراسي واستعادة دافعية الطلبة نحو التعلم بما يسهم في تهيئتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة بثقة واستعداد أكبر.

وقالت (التربية) إن الوزير الطبطبائي اطلع خلال الجولة على الفصول والبرامج التعليمية المقدمة واستمع إلى شرح حول آلية تنفيذ الخطة التعليمية والمهارات المستهدفة في المواد الأساسية كما تابع جانبا من الحصص والأنشطة التفاعلية والتقى عددا من الطلبة والهيئات التعليمية والإشرافية القائمة على المركز للاطلاع على تجربتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم حول البرامج المقدمة.

وأشار الطبطبائي وفق البيان إلى أن الإقبال المتزايد على المراكز الثقافية التعليمية يعكس اهتمام الطلبة وأولياء الأمور بالبرامج التعليمية الصيفية لافتا إلى تسجيل 560ر7 متعلما ومتعلمة في 12 مركزا ثقافيا تعليميا مجانيا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع.

وبناء على هذا الإقبال الكثيف وحرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة من البرامج التعليمية المقدمة وجه الطبطبائي بتمديد فترة عمل المراكز الثقافية التعليمية لمدة أسبوع إضافي لتستمر البرامج حتى 27 أغسطس الجاري بدلا من 19 أغسطس بما يتيح للطلبة مواصلة الاستفادة من البرامج والأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تقدمها المراكز.

وشدد وزير التربية على أن الهدف من المراكز لا يقتصر على تقديم برامج التقوية بأسلوبها التقليدي وإنما يقوم على توفير تجربة تعليمية أكثر تفاعلا وجاذبية من خلال توظيف أساليب التعلم النشط والتعلم باللعب والتعلم بالأقران إلى جانب الأنشطة التفاعلية والورش والمسابقات بما يسهم في تنمية مهارات التفكير والتواصل والعمل الجماعي وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة.

وأكد أهمية استمرار متابعة جودة البرامج المقدمة وقياس مدى استفادة الطلبة بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة والاستفادة المثلى من فترة العطلة الصيفية مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية العاملة في المراكز ودورها في إنجاح البرامج وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة.

وأكد استمرار الوزارة في متابعة سير البرامج وتقييم مخرجاتها بما يدعم استعداد الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة ويعزز انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 بصورة أكثر جاهزية واستقرارا.

يذكر أن المراكز الثقافية التعليمية التي انطلقت برامجها في الثاني من أغسطس الجاري تقدم برامج تأسيسية مجانية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بإشراف كوادر تربوية متخصصة وفق خطط تعليمية أعدتها إدارات التوجيه الفني وتركز على المهارات والمفاهيم الأساسية اللازمة لانتقال المتعلم إلى مرحلته الدراسية المقبلة بصورة أكثر جاهزية.