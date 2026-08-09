أمين الجامعة العربية ووزيرة خارجية اليمن يدينان الهجمات الحوثية ويطالبان بوقف الدعم الإيراني

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة هجمات مليشيات الحوثيين على عدد من المواقع داخل اليمن مطالبين بايقاف الدعم الإيراني للحوثيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وذكرت الجامعة العربية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه فهمي من الوزيرة اليمنية اليوم الأحد بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في البلاد.

وشدد الجانبان وفق البيان على ضرورة وقف الدعم الإيراني للحوثيين وما يوفره من إسناد لعملياتهم داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي برا وبحرا مؤكدين أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

وجدد الأمين العام تأكيد وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب اليمن حكومة وشعبا ودعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يصون وحدة اليمن وسيادته واستقراره ويحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها.