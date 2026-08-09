“الخدمة المدنية” و”التقدم العلمي” يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون بمجال التدريب لموظفي الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون بمجال التدريب لموظفي الجهات الحكومية

وقع ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني لموظفي الجهات الحكومية في البلاد.

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود تطوير رأس المال البشري في القطاع الحكومي مؤكدا الحرص على تطوير منظومة التدريب الحكومي وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة والاسهام في رفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الحكومي.