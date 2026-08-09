الداخلية: ضبط 12 متهما بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الأحد ضبط 12 متهما في 8 قضايا مختلفة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن (مكافحة المخدرات) تمكنت من ضبط المتهمين بعد سلسلة من عمليات الرصد والتحري وفي إحدى القضايا بلغت الكمية المضبوطة نحو 86 ألفا و700 كبسولة من مادة الليريكا إلى جانب كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدد من الموازين الحساسة.

وأضافت أنه “في إحدى القضايا وبالتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للجمارك تم ضبط أحد المتهمين عقب تسلمه شحنة واردة من خارج البلاد تبين إخفاء المواد المخدرة بداخلها ضمن لوحات ديكور وبمواجهته بالمضبوطات أقر بتلقيه توجيهات من شخص خارج البلاد لتسلم الشحنة مقابل مبلغ مالي”.

وبينت أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.