التجارة: إصدار نحو 5 آلاف شهادة لصادرات غير نفطية بـ481.6 مليون دينار في الربع الثاني من 2026

مجمع الوزارات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار إدارة العلاقات الدولية 4989 شهادة للصادرات المحلية كويتية المنشأ غير النفطية إلى مختلف دول العالم في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة إجمالية 6ر481 مليون دينار كويتي (نحو 55ر1 مليار دولار أمريكي) فيما بلغت الرسوم المحصلة 25 ألف دينار (نحو 3ر80 ألف دولار).

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذه الأرقام تعكس استمرار النشاط التصديري للمنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات خلال الفترة ذاتها بواقع 4381 شهادة تصدير بقيمة إجمالية بلغت 8ر351 مليون دينار (نحو 13ر1 مليار دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 21 ألف دينار (نحو 6ر67 ألف دولار).

وأوضحت أن الصادرات إلى الدول العربية بلغت 591 شهادة بقيمة إجمالية بلغت 1ر23 مليون دينار (نحو 2ر74 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 8ر3 ألف دينار (نحو 1ر12 ألف دولار).

وذكرت أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الأمريكتين بلغت 15 شهادة بقيمة إجمالية بلغت 8ر106 مليون دينار (نحو 2ر343 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 198 دينارا (نحو 636 دولارا).

ولفتت إلى أن الصادرات إلى الدول غير المشمولة سجلت شهادتي تصدير بقيمة 425 دينارا (نحو 4ر1 ألف دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 4 دنانير (نحو 13 دولارا).

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم حركة الصادرات الوطنية وتيسير إجراءات إصدار شهادات التصدير بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الكويتية وفتح آفاق أوسع أمام وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وللإشارة فإن بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي فإن الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات كويتية المنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.

وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول الآسيوية وأستراليا ودول الأمريكتين.

وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر غازات سائلة ومواد غذائية وبولي إيثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية.