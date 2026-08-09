بلدية الكويت تؤكد دعمها الأنشطة الاقتصادية في البلاد ونشر الوعي بالاشتراطات والقوانين

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الأحد دعمها الأنشطة الاقتصادية في البلاد من خلال حملة (رخص نشاطك.. خطواتك صح) التي انطلقت مؤخرا وتسهم في رفع نسبة الوعي لدى أصحاب المحال باشتراطاتها ولوائحها لتفادي المخالفات والعقوبات القانونية.

وقال مراقب الاعلانات في إدارة التدقيق والمتابعة بفرع محافظة العاصمة حمد النمران في تصريح صحفي أثناء الجولة الميدانية الاولى في محافظة العاصمة أن هذه الحملة لا تختص فقط برخص المحال التجارية إنما تشمل الانشطة الحرفية والمهنية والاستثمارية والصناعية.

وأضاف النمران أن الحملة تحث أصحاب الانشطة على استخراج وتجديد التراخيص عبر القنوات الرسمية إضافة إلى عدم مخالفة الانظمة والقوانين الخاصة بلوائح البلدية المختلفة.

وأشار إلى أهمية عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعملهم إذ سيتم وضع مخالفات مالية جسيمة قد تصل إلى 5000 دينار كويتي أضافة لاصدار اغلاق للمحل أو النشاط.

وبين أن الفرق الميدانية تركز عبر هذه الحملة على رصد ثلاثة أنواع من المخالفات هي فتح محل دون ترخيص وإضافة مساحة غير مرخصة وإضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون موافقة البلدية.

وأكد أن إدارة التدقيق تقوم بحملات ميدانية يومية على المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية المختلفة في محافظة العاصمة لرصد وحصر المخالفات والتجاوزات وعلى إثرها تقوم بإصدار الانذارات في بعض التجاوزات البسيطة التي لالاتستحق المخالفة.

ودعا النمران أصحاب الأنشطة التجارية إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي سيتم نشرها تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.