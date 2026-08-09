الأرصاد الجوية: طقس حار ورطب اليوم حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم الأحد وغدا الاثنين بطقس حار ورطب مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب الخفيف ويستمر حتى الساعات الاولى من صباح بعد غد الثلاثاء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد هذه الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح أن الرياح تؤدي الى زيادة الرطوبة النسبية تدريجيا مساء اليوم مع انخفاض في مدى الرؤية الافقية على المناطق الساحلية بسبب الضباب الخفيف مشيرا إلى أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.

وأفاد بأن الطقس خلال هذه الأيام سيكون حارا ورطبا نهارا وحارا الى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية ليلا.

وأشار الى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية أما درجات حرارة الصغرى فتتراوح ما بين 30 و32 درجة مئوية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.