وكيل وزارة الداخلية يبحث مع السفير اليمني لدى البلاد تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع سفير الجمهورية اليمنية لدى البلاد الدكتور علي منصور بن سفاع

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الأحد مع سفير الجمهورية اليمنية لدى البلاد الدكتور علي منصور بن سفاع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللواء الوهيب التقى السفير بن سفاع بحضور رئيس قطاع التعليم والتدريب العميد خالد الحميدي وعدد من القيادات الأمنية.

وأضاف البيان أن اللواء الوهيب أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

بدوره أعرب السفير بن سفاع وفق البيان عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك.