لجنة إسكان المرأة: تحديث طلبات المساكن المؤجرة إلكترونيا عبر تطبيق “سهل”

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تفعيل خدمة تحديث الطلبات إلكترونيا عبر تطبيق (سهل) للخدمات الحكومية الموحدة وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وحرص اللجنة على تسهيل إجراءات تحديث طلبات المساكن المؤجرة.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد أنه سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق (سهل) إلى المواطنات المسجلات لدى المؤسسة واللاتي لديهن طلبات قائمة لمساكن مؤجرة ويتضمن الإشعار رابط الدخول إلى خدمة تحديث الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

ودعت جميع من يصلهن إشعار التحديث إلى المبادرة بتحديث بياناتهن وإرفاق المستندات المطلوبة خلال مدة 90 يوما من تاريخ الإعلان مبينة أنه سيتم إلغاء الطلبات التي لم يتم تحديثها خلال المدة المحددة وذلك اعتبارا من 16 أكتوبر 2026.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للتحديث تشمل صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة وصورة شهادة الجنسية وصورة عقد الزواج للمتزوجة أو شهادة الطلاق للمطلقة أو شهادة وفاة الزوج للأرملة والشهادات الدراسية للأبناء عن آخر سنتين دراسيتين وشهادة من الإدارة العامة للمنافذ توضح حركة السفر للأعوام 2024 و2025 و2026.

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل أيضا شهادة من إدارة التسجيل العقاري تفيد بعدم وجود ملكية عقارية لصاحبة العلاقة والزوج وشهادة من إدارة السجل التجاري وشهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حال كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة (شديدة أو متوسطة) وشهادة راتب.

وأفادت بأنه في حال عدم العمل ترفق شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي حال عدم وصول إشعار التحديث عبر تطبيق (سهل) لمن لديهن طلبات قائمة لمساكن مؤجرة يمكنهن مراجعة المؤسسة لتحديث بيانات الطلب واستكمال الإجراءات المطلوبة لافتة إلى أن من سبق لهن تحديث بياناتهن عبر تطبيق (سهل) لا يلزمهن إعادة التحديث.