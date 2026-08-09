وزير الصحة يفتتح مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى في الأحمدي الصحية بتبرع من ورثة الأمير الراحل

وزير الصحة وأصحاب السعادة ورثة الشيخ جابر الاحمد الصباح خلال افتتاح مركز جابر الاحمد لغسيل الكلى

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية بتبرع من ورثة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في ثاني تبرع بعد إنشاء مركز لغسيل الكلى في محافظة الجهراء.

وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية إن المركز يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الصحية تقوم على التخطيط الاستباقي ورفع الطاقة الاستيعابية وتقريب الخدمة من المواطن ومواكبة النمو السكاني والامتداد العمراني الذي تشهده مختلف مناطق البلاد لا سيما المدن والمناطق السكنية الجديدة.

وأضاف أن وزارة الصحة حرصت على التوسع المدروس في خدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية وربط وحدات الغسيل المستقلة بمستشفى العدان بما يحقق التكامل في تقديم الخدمة ويرفع كفاءة المتابعة والرعاية التخصصية.

وأوضح أن هذا المركز يعد الموقع الخامس لخدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية إلى جانب مركز محمد الخزام ووحدة غسيل الكلى في مركز علي صباح السالم ووحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد علاوة على وحدة غسيل الكلى في مستشفى الأمومة والطفولة الجديد.

ولفت إلى أن المركز يشكل نقلة نوعية في الطاقة الاستيعابية وتكامل الخدمات المقدمة لمرضى الكلى في المنطقة ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية عند التشغيل بكامل سعته نحو 500 مريض من مرضى الغسيل الدموي إضافة إلى 100 مريض من مرضى الغسيل البريتوني ليصبح بذلك أكبر مركز متخصص لغسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية.

وبين الوزير العوضي أن المستفيدين من خدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية يبلغ عددهم نحو 519 مريضا منهم 449 مريضا للغسيل الدموي وهي أرقام تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرة الاستيعابية والتخطيط للخدمات وفق الاحتياجات الصحية والسكانية.

من جانبه قال محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح في كلمته إن المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة الكويت وخطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية وتلبية احتياجات مرضى الكلى من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة بأعلى المعايير.

وأضاف الشيخ حمود الجابر أن المركز يعد الأكبر على مستوى محافظة الأحمدي إذ يحتوي على 83 وحدة غسيل كلى مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية مما يشكل إضافة مهمة تعزز قدرة المنظومة الصحية على تقديم أفضل مستويات الرعاية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بدوره قال ممثل المتبرع – ورثة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه – الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح في كلمته إن خدمة المرضى تنطلق من وازع ديني وواجب إنساني للتخفيف من معاناتهم وزرع الأمل في حياتهم.

وأضاف الشيخ فهد الجابر أن الشعب الكويتي جبل على الخير والعطاء لما فيه خير للمجتمع مستذكرا المواقف العطرة للمغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي غرس حب الخير وعزز من التعاون المجتمعي والإنساني.

ويقام المركز على أرض تبلغ مساحتها 650ر2 متر مربع وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 250ر10 متر مربع ويتكون من سرداب ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية صممت لتتكامل فيها الخدمات العلاجية والتشخيصية والتمريضية والإدارية والمساندة.

ويضم المركز 83 وحدة لغسيل الكلى بينها 11 غرفة عزل إضافة إلى 4 غرف للغسيل البريتوني ومختبرا للكيمياء الحيوية وغرفا لسحب الدم وأخرى للإجراءات العلاجية والطوارئ وفحص وتجهيز المرضى إلى جانب الصيدلية المركزية وعيادات التغذية والخدمة الاجتماعية والمرافق الإدارية والخدمات المساندة.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ مبارك جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سليمان خليفة الصباح وأبناء وبنات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.