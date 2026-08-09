بنك الكويت الوطني يوفر باقة “بلس” لدعم الشباب في بداية مسيرتهم المهنية

نائب مساعد الرئيس - قسم شرائح العملاء في بنك الكويت الوطني عبدالله النجدي

في إطار حرصه على مرافقة عملائه في مختلف مراحل حياتهم المالية، وتقديم أفضل الخدمات والعروض التي تواكب تطور احتياجاتهم، يوفر بنك الكويت الوطني لعملائه تجربة انتقال سلسة من باقة الشباب إلى باقة «بلس» عند استلام أول راتب، بما يضمن استمرارية المزايا المصرفية والاستفادة من حلول وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات بداية حياتهم المهنية.

وتهدف باقة «بلس» إلى دعم العملاء في بداية مسيرتهم المهنية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية التي تساعدهم على إدارة أموالهم بكفاءة أكبر، والاستفادة من أدوات ادخار وحلول مالية مرنة تلائم احتياجاتهم المتنامية وترسخ لديهم عادات مالية سليمة منذ المراحل الأولى للعمل.

وتتضمن الباقة مجموعة من المزايا المصرفية الحصرية، من أبرزها مكافآت نقدية عند تحويل الراتب، وعروض حصرية على نمط الحياة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الائتمانية التي توفر استرداداً نقدياً ومزايا ترفيهية تشمل عروض السينما وخصومات على المطاعم والعلامات التجارية المميزة.

كما تتيح الباقة للعملاء الاستفادة من أدوات الادخار الذكية مثل حساب التوفير الإلكتروني من الوطني، وهو حساب توفير رقمي بالكامل مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية بسهولة، بفضل الخصائص التي يوفرها مثل تحديد الأهداف والادخار التلقائي وخاصية تقريب المبالغ، إلى جانب الودائع المرنة التي تمنح العملاء خيارات متعددة لتنمية مدخراتهم.

وفي ظل اعتماد شريحة الشباب بشكل أكبر على إجراء المعاملات المصرفية عبر الهواتف الذكية، يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز التجربة الرقمية المتكاملة التي يقدمها، حيث يمكن للعملاء إدارة مختلف احتياجاتهم المصرفية بسهولة من خلال برنامج «خدمة الوطني عبر الموبايل»، الذي يتيح فتح الحسابات وتتبع المصروفات وإجراء المدفوعات والتقديم على المنتجات المصرفية بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

وبهذه المناسبة قال نائب مساعد الرئيس – قسم شرائح العملاء ، السيد/ عبدالله النجدي: «تمثل باقة “بلس” امتداداً طبيعياً للعلاقة التي نبنيها مع عملائنا منذ مرحلة الدراسة، حيث ندرك أن الانتقال من المرحلة الجامعية إلى سوق العمل يُعد من أهم مراحل حياتهم، لذلك نسعى لأن نكون الشريك المالي الحقيقي لهم من خلال تقديم قيمة مضافة تشمل مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم».

وأضاف النجدي: «نحرص باستمرار على دعم شريحة الشباب منذ أول تجربة مصرفية لهم كطلاب وحتى بداية مسيرتهم المهنية، لذلك نهدف إلى إثراء تجربتهم المصرفية باستمرار لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، ودعم رفاهم المالي على المدى الطويل».

وأكد النجدي أن باقة «بلس» تعكس التزام بنك الكويت الوطني بتمكين الجيل القادم من خلال إدارة مالية أكثر ذكاءً، ومزايا أسلوب حياة مميزة، وخدمات مصرفية رقمية سلسة، لضمان حصولهم على كل ما يحتاجونه للانطلاق بثقة نحو مستقبلهم.

ويعد الشباب محوراً رئيسياً في كافة ما تطلقه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من خدمات وتحسينات وحلول متطورة، وما تقدمه من جوائز وعروض استثنائية.