“الجامعات الخاصة” تدشن المرحلة الثانية من حملة “اصنع مستقبلك” لدعم طلبة البعثات الداخلية

افتتاح ركن الدعم الفني ضمن حملة "اصنع مستقبلك"

دشنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الأحد المرحلة الثانية من حملة (اصنع مستقبلك) الإرشادية الخاصة بالبعثات الداخلية بإطلاق ركن للدعم الفني وتفعيل خدمة الاستفسارات عبر الواتساب وتستمر إلى 13 أغسطس الجاري في برج السنابل.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تدشين المرحلة الثانية بالتزامن مع التسجيل في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2026/2027 يأتي امتدادا لجهود الأمانة العامة في مواكبة احتياجات الطلبة وتيسير إجراءات التقديم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف العلي أن الركن يقدم دعما لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم في استكمال بيانات الطلب ورفع المستندات المطلوبة ومعالجة الصعوبات التقنية التي قد تواجههم أثناء استخدام نظام التسجيل الإلكتروني فيما تتيح خدمة الواتساب قناة إضافية لتلقي الاستفسارات وتقديم التوجيه اللازم عبر الرقم 22924401.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالشراكة الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني وبنك وياي في إطار التعاون المشترك لدعم أهداف الحملة وتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة خلال فترة التسجيل.

وحث العلي الطلبة على مراجعة بياناتهم ومستنداتهم واستكمال طلباتهم في المواعيد المحددة متمنيا لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم الأكاديمية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك الوطني محمد العثمان لـ(كونا) إن البنك يحرص على دعم الحملة في مختلف مراحلها باعتباره الشريك الاستراتيجي لها مؤكدا مواصلة التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

وأضاف العثمان أن مشاركة البنك في الحملة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية توجيه الطلبة في مرحلة ما بعد التخرج من الثانوية العامة ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تناسب احتياجات سوق العمل إذ تتيح لهم الاستفادة من تجارب الطلبة السابقين والتعرف على طبيعة التخصصات والتحديات التي قد تواجههم في مسيرتهم الدراسية.