دولة الكويت ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة لهجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7 أغسطس 2026 وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 يوليو والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وعبرت الوزارة في بيان اليوم الأحد عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه بيان أعضاء مجلس الأمن من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما جددت دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.