الجزائر تتأهل إلى مونديال السيدات ببلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا

لاعبات المنتخب الجزائري يحتفلن بالفوز

تأهل منتخب الجزائر للسيدات للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، كما ضمن ظهوره في كأس العالم، بعدما قلب تأخره إلى فوز على ساحل العاج 2-1، السبت، في الدار البيضاء.

وتقدمت إيناس كونان لساحل العاج في الدقيقة 29، قبل أن يتعرض المنتخب الإيفواري لضربة قوية بطرد اللاعبة الشابة نسيرة واغدراوغو قبل نهاية الشوط الأول.

وقلبت الجزائر النتيجة بتسجيل هدفين في غضون ست دقائق، قبل وبعد مرور ساعة على انطلاق المباراة، عبر البديلة إيناس خيري وأميرة براهم.

وبين هدفي الجزائر، أهدر المنتخب الإيفواري فرصة لاستعادة التقدم بعدما ارتطمت ركلة جزاء نفذتها ريبيكا إيلو بالقائم.

وستواجه الجزائر في نصف النهائي الفائز من مواجهة مالاوي وغانا المقررة الأحد، فيما تُجرى قرعة كأس العالم، التي تضم 32 منتخبا وتستضيفها البرازيل، العام المقبل.

وكان طرد واغدراوغو، البالغة 18 عاما، حاسما في المباراة بعدما نالت البطاقة الحمراء إثر ركلها حارسة مرمى الجزائر كلوي نغازي في وجهها، ما أفقد المنتخب الإيفواري الأفضلية التي فرضها خلال الشوط الأول.

وبعدما عجزت الجزائر عن تشكيل خطورة تُذكر على مرمى منافستها خلال أول 45 دقيقة، فرضت سيطرتها بعد الاستراحة وصنعت العديد من الفرص.

وتشهد منافسات ربع النهائي، في وقت لاحق السبت، مواجهة بين المغرب المضيف وجنوب إفريقيا في الرباط، فيما تلتقي نيجيريا حاملة اللقب مع الكاميرون الأحد، قبل مواجهة غانا ومالاوي.