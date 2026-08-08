وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الإماراتي دان خلاله الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة تابعة لـ”أدنوك”

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الشيخ جراح الجابر أعرب خلال الاتصال عن إدانة دولة الكويت للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها ومصالحها.